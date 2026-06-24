「名探偵コナン」で好きなキャラクターランキング！ 2位「怪盗キッド（黒羽快斗）」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年6月6日、全国10〜60代の男女300人を対象に、名探偵コナンに関するアンケートを実施しました。その中から、「名探偵コナン」で好きなキャラクターランキングの結果をご紹介します。
【9位までのランキング結果を見る】
白いシルクハットとマントを身にまとい、夜空を華麗に舞う「月下の奇術師」こと怪盗キッドが2位を獲得。鮮やかに盗みを働く頭脳明晰（めいせき）さとキザな振る舞いで、多くのファンを魅了し続けています。コナンにとって小粋なライバルであり、時には絶妙なコンビネーションを見せる関係性も人気の秘訣（ひけつ）です。
回答者からは、「イケメンで格好良いからです。白いマントとシルクハットという登場シーンだけで目を引くビジュアルが魅力です」（50代男性／東京都）、「まず顔がかっこいいところ。頭が良くて余裕があり、マジックのような華麗な手口と紳士的な振る舞いが素敵です。ミステリアスで一匹狼の様子もありますが、実は優しい一面も感じられるところが好きです」（20代女性／千葉県）、「キッドが出てくる回はエンターテインメントに富んでいて、コナンの謎も解きつつキッドに振り回されながら信頼のある姿を見れて楽しいから」（20代女性／山梨県）といったコメントがありました。
1位：江戸川コナン／93票
堂々の1位に輝いたのは、本作の主人公である江戸川コナンです。「見た目は子ども、頭脳は大人」のキャッチコピー通り、数々の難事件を卓越した推理力と阿笠博士のメカで解決していく姿は唯一無二のかっこよさ。少年探偵団を優しく率いる子どもとしての顔と、事件や宿敵に鋭く立ち向かう大人の顔のギャップが全世代から愛されています。
回答者からは、「主人公でありながら冷静な推理力と行動力を持っていて、どんな難事件にも立ち向かう姿がかっこいいからです。仲間を大切にするところも魅力だと思います」（30代男性／沖縄県）、「頭脳明晰でどんな難事件も解決するところや、仲間を大切にするところが好きです。また、子どもの姿でありながら大人顔負けの行動力があり、見ていてかっこいいと感じます」（30代女性／鹿児島県）、「事件を解決する様子と、蘭を大切に思う描写がいつも素敵だと思うからです」（30代女性／東京都）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください(文:坂上 恵)
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2位：怪盗キッド（黒羽快斗）／71票
白いシルクハットとマントを身にまとい、夜空を華麗に舞う「月下の奇術師」こと怪盗キッドが2位を獲得。鮮やかに盗みを働く頭脳明晰（めいせき）さとキザな振る舞いで、多くのファンを魅了し続けています。コナンにとって小粋なライバルであり、時には絶妙なコンビネーションを見せる関係性も人気の秘訣（ひけつ）です。
1位：江戸川コナン／93票
堂々の1位に輝いたのは、本作の主人公である江戸川コナンです。「見た目は子ども、頭脳は大人」のキャッチコピー通り、数々の難事件を卓越した推理力と阿笠博士のメカで解決していく姿は唯一無二のかっこよさ。少年探偵団を優しく率いる子どもとしての顔と、事件や宿敵に鋭く立ち向かう大人の顔のギャップが全世代から愛されています。
回答者からは、「主人公でありながら冷静な推理力と行動力を持っていて、どんな難事件にも立ち向かう姿がかっこいいからです。仲間を大切にするところも魅力だと思います」（30代男性／沖縄県）、「頭脳明晰でどんな難事件も解決するところや、仲間を大切にするところが好きです。また、子どもの姿でありながら大人顔負けの行動力があり、見ていてかっこいいと感じます」（30代女性／鹿児島県）、「事件を解決する様子と、蘭を大切に思う描写がいつも素敵だと思うからです」（30代女性／東京都）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください(文:坂上 恵)