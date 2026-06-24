「これは2.5次元だ」人気インフルエンサー、沖縄ショットに反響！ 「加工顔なのに、実際と同じ顔」
インフルエンサーのMumeixxxさんは6月23日、自身のX（旧Twitter）を更新。沖縄を訪れた時のソロショットを公開しました。
【写真】Mumeixxxの沖縄ショット
コメントや引用リポストでは「これは2.5次元だ」「お顔も性格もいいとか、何も勝てねぇ」「かわいいっすよ、むめさん 惚れちまいました笑」「本物だとは思うけど、1枚目と2枚目の合成感強すぎだろw」「美しい。可愛い 洋服もかわいい」「なんで加工顔なのに、実際と同じ顔なの？すごいってこと？すっごいかわいいってこと？」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】Mumeixxxの沖縄ショット
「美しい。可愛い 洋服もかわいい」Mumeixxxさんは「沖縄」と添え、3枚の写真を投稿。美浜タウンリゾート・アメリカンビレッジを満喫する様子です。1枚目の全身ショットでは、ボディラインの美しさが際立っています。ミニスカートからは美しい脚があらわになっており、目を奪われます。
「壁ひんやり気持ちいいポーズ」19日には「壁ひんやり気持ちいいポーズ」と、白い衣装に身を包んだショットを公開していたMumeixxxさん。こちらでも、美しい脚が露出しています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)