解けたらスッキリ！ 誰もが知る“あの路線”がカギ。共通するひらがな2文字を当ててみよう
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、温かみのあるもの、歴史あるお茶の作法、そして都心の列車という、異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
お□□い
おも□□んけ
やまの□□ん
ヒント：お店で買ったものではなく、心を込めて自らこしらえた料理や品物。千利休の血統を受け継ぐ、伝統的なお茶の世界を代表する格式高いお家柄。そして、東京の主要な駅を円のようにつなぎ、多くの人々が日常的に利用する通勤列車を思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「てせ」を入れると、次のようになります。
おてせい（お手製）
おもてせんけ（表千家）
やまのてせん（山手線）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、人のぬくもりやオリジナリティを感じさせる自家製のアイテムから、長い歴史の中で受け継がれてきた格式ある茶の湯の流派、さらには大都市の交通網を支える象徴的な鉄道路線までを網羅しました。日常生活で耳にする言葉から少し専門的な用語まで、共通の音を介してつながる発見を楽しめたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、温かみのあるもの、歴史あるお茶の作法、そして都心の列車という、異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
お□□い
おも□□んけ
やまの□□ん
ヒント：お店で買ったものではなく、心を込めて自らこしらえた料理や品物。千利休の血統を受け継ぐ、伝統的なお茶の世界を代表する格式高いお家柄。そして、東京の主要な駅を円のようにつなぎ、多くの人々が日常的に利用する通勤列車を思い浮かべてみてください。
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正解：てせ正解は「てせ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「てせ」を入れると、次のようになります。
おてせい（お手製）
おもてせんけ（表千家）
やまのてせん（山手線）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、人のぬくもりやオリジナリティを感じさせる自家製のアイテムから、長い歴史の中で受け継がれてきた格式ある茶の湯の流派、さらには大都市の交通網を支える象徴的な鉄道路線までを網羅しました。日常生活で耳にする言葉から少し専門的な用語まで、共通の音を介してつながる発見を楽しめたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)