「美形さん」中川翔子、双子のかわいい姿披露＆ママ会開催報告！ 「可愛さも2倍大変さも2倍」「ハンサム」
タレントの中川翔子さんは6月24日、自身のInstagramを更新。双子のかわいい姿を公開し、「ママ会」を開催することも報告しました。
【写真＆動画】双子のかわいい姿
また「しょこたん ママ会 vol.1」の開催も告知。「お子さま連れ大歓迎！どなたでもご参加できます！お土産つき！子育てトークゆるっとしたーい！」とのことです。
コメントでは「ママ会行きたいなぁ」「尊い」「たまらん きゃわ」「双子ちゃんの『ダブル抱っこ』大変だけど可愛いね」「可愛さも2倍大変さも2倍」「ハンサム」「皆美形さん」「双子くんママ大好きで可愛すぎます」「もう立っちもする？？はや〜この前誕生したと思ったら！」などの声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真＆動画】双子のかわいい姿
「大変だけど可愛いね」中川さんは「保育園から帰ってくると双子ママにしがみつき登ってきます！ねむいとお腹すいたが重なった時間でダブル泣き！（ミルク作ってくれてるのを待ってる時間です）そしてふたりにミルク飲ませてこのあと寝ましたの動画でした 尊いねいつの瞬間も今だけなんだね」とつづり、10枚の写真と1本の動画を投稿。双子の息子たちを同時に抱っこしている姿などが見られます。
コメントでは「ママ会行きたいなぁ」「尊い」「たまらん きゃわ」「双子ちゃんの『ダブル抱っこ』大変だけど可愛いね」「可愛さも2倍大変さも2倍」「ハンサム」「皆美形さん」「双子くんママ大好きで可愛すぎます」「もう立っちもする？？はや〜この前誕生したと思ったら！」などの声が寄せられました。
「双子の成長が日々著しいです！」22日には「いただいたかわいいりんごの服」を着た双子とのスリーショットを披露していた中川さん。「双子の成長が日々著しいです！きのう、ハイハイで爆笑しながら追いかけっこしてた！」と、成長も報告しています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)