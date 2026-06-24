カナダに0−6で敗れたカタール（写真：ゲッティ）

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FIFAワールドカップは日本時間24日、グループステージ第2節が終了しました。

日本はここまで1勝1分けでグループFの2位につけており、韓国(1勝1敗)、オーストラリア(1勝1敗)も2位とノックアウトステージ進出へ好位置をキープしています。

一方、アジア勢の中でも中東勢が苦戦。グループGで2位ながら勝利のないイラン(2分け)をはじめ、アジアカップ2連覇を果たしたカタールはグループBで1分け1敗の4位、グループHのサウジアラビアも1分け1敗、グループIのイラクは2敗で勝ち点0とグループ突破へ苦しい状況。また、グループJのヨルダン（2敗）はグループステージ敗退が決まりました。

▽W杯第2節終了時アジア勢結果

【A組】
韓国2-1チェコ
韓国0-1メキシコ

【B組】
カタール1-1スイス
カタール0-6カナダ

【D組】
オーストラリア2-0トルコ
オーストラリア0-2アメリカ

【F組】
日本2-2オランダ
日本4-0チュニジア

【G組】
イラン2-2ニュージーランド
イラン0-0ベルギー

【H組】
サウジアラビア1-1ウルグアイ
サウジアラビア0-4スペイン

【I組】
イラク1-4ノルウェー
イラク0-3フランス

【J組】
ヨルダン1-3オーストリア
ヨルダン1-2アルジェリア

【K組】
ウズベキスタン1-3コロンビア
ウズベキスタン0-5ポルトガル