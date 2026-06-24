FIFAワールドカップは日本時間24日、グループステージ第2節が終了しました。

日本はここまで1勝1分けでグループFの2位につけており、韓国(1勝1敗)、オーストラリア(1勝1敗)も2位とノックアウトステージ進出へ好位置をキープしています。

一方、アジア勢の中でも中東勢が苦戦。グループGで2位ながら勝利のないイラン(2分け)をはじめ、アジアカップ2連覇を果たしたカタールはグループBで1分け1敗の4位、グループHのサウジアラビアも1分け1敗、グループIのイラクは2敗で勝ち点0とグループ突破へ苦しい状況。また、グループJのヨルダン（2敗）はグループステージ敗退が決まりました。

▽W杯第2節終了時アジア勢結果

【A組】

韓国2-1チェコ

韓国0-1メキシコ

【B組】

カタール1-1スイス

カタール0-6カナダ

【D組】

オーストラリア2-0トルコ

オーストラリア0-2アメリカ

【F組】

日本2-2オランダ

日本4-0チュニジア

【G組】

イラン2-2ニュージーランド

イラン0-0ベルギー

【H組】

サウジアラビア1-1ウルグアイ

サウジアラビア0-4スペイン

【I組】

イラク1-4ノルウェー

イラク0-3フランス

【J組】

ヨルダン1-3オーストリア

ヨルダン1-2アルジェリア

【K組】ウズベキスタン1-3コロンビアウズベキスタン0-5ポルトガル