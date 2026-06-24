【サッカーW杯】中東勢が大苦戦 アジア杯連覇のカタール含む5チームが第2節終了で勝利なし
FIFAワールドカップは日本時間24日、グループステージ第2節が終了しました。
日本はここまで1勝1分けでグループFの2位につけており、韓国(1勝1敗)、オーストラリア(1勝1敗)も2位とノックアウトステージ進出へ好位置をキープしています。
一方、アジア勢の中でも中東勢が苦戦。グループGで2位ながら勝利のないイラン(2分け)をはじめ、アジアカップ2連覇を果たしたカタールはグループBで1分け1敗の4位、グループHのサウジアラビアも1分け1敗、グループIのイラクは2敗で勝ち点0とグループ突破へ苦しい状況。また、グループJのヨルダン（2敗）はグループステージ敗退が決まりました。
▽W杯第2節終了時アジア勢結果
【A組】
韓国2-1チェコ
韓国0-1メキシコ
【B組】
カタール1-1スイス
カタール0-6カナダ
【D組】
オーストラリア2-0トルコ
オーストラリア0-2アメリカ
【F組】
日本2-2オランダ
日本4-0チュニジア
【G組】
イラン2-2ニュージーランド
イラン0-0ベルギー
【H組】
サウジアラビア1-1ウルグアイ
サウジアラビア0-4スペイン
【I組】
イラク1-4ノルウェー
イラク0-3フランス
【J組】
ヨルダン1-3オーストリア
ヨルダン1-2アルジェリア
ウズベキスタン1-3コロンビア
ウズベキスタン0-5ポルトガル