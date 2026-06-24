アイドルユニット「びっくえんじぇる」のメンバー兼プロデューサー、大橋ミチ子が24日までにXを更新。40度の高熱が続きイベント出演をキャンセルした件について報告した。

大橋は23日、新曲「食べチャイナ！」リリース記念イベントに出演予定だったが、公式Xで当日「大橋ミチ子は昨日より40℃前後の高熱が続いており、医師の指導のもと体調を考慮した結果、出演をお休みさせていただくこととなりました」と報告。自身も「ご迷惑とご心配をおかけしてます。昨日から40℃の熱が続いており、病院で熱を下げる点滴やお薬を飲んだのですが、状況が変わらないため、本日はお休みさせていただくことになりました」と説明し、「メンバーには急遽、ライブの調節をしてもらうことになり、迷惑をかけてばかりで本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです」とつづっていた。

今回の投稿で「私の熱の正体は、溶連菌でした」と報告。「実は一番最初に行った病院では血液検査をはじめコロナ、インフル 他にもいろいろ検査をしたのですが菌の検査はしてもらえず 熱を下げる点滴と鎮痛剤だけを処方していただいていました お薬を飲んでもなかなか熱が下がらなかったので別の病院を受診したところ 菌の検査をしてくださり そこで溶連菌に感染していたことがわかりました！今は処方された抗生剤を飲み始めてやっと熱が下がりました」と経緯を説明した。

「喉が激痛で、水を飲むだけでも痛くてこの3日間くらいはヨーグルトやアイスばかり食べていたので 次会う時には痩せてるかも〜？笑」とちゃめっ気たっぷりにつづるとともに、「それにしても、菌に感染したのは初めてなんだけど、手や耳、舌、足など身体中に細かいブツブツができたり 熱が下がっても喉の激痛が続いたりしてこんなにもしんどくなるんだとびっくりしています」と症状を記し、「健康第一ですね、、、」としみじみ。「まだまだ喉は凄く痛くてちゃんとご飯食べられてないんだけど 早く治ってハンバーガー食べるのが今の私の夢です！笑」と願望をつづり、「皆さんも風邪や感染症には気をつけてくださいね」と呼びかけた。

大橋はプロフィル欄で身長167センチ、体重111キロであることを公表し、7人組のびっくえんじぇるは「総重量738kg」の“肥満落下系堕天使アイドル”と銘打っている。プライベートでは24年5月に一般男性との結婚と妊娠を発表、同11月に出産を公表していた。