乃木坂46小川彩、42枚目シングルアンダー曲「フォルテシモ」センターに決定 ライブは9月29日・30日東京体育館で開催
【モデルプレス＝2026/06/24】乃木坂46が7月22日にリリースする42枚目となる最新シングル「是非に及ばず」に収録されるアンダーメンバーによる楽曲のタイトルが「フォルテシモ」に決定した。
【写真】乃木坂メンバー、新衣装で美デコルテ輝く
6月24日に開催された「真夏の全国ツアー2026」神奈川県・横浜アリーナ公演にて発表、初披露されたアンダー曲「フォルテシモ」。アンダーメンバーのフォーメーションセンターは5期生の小川彩が務める。「フォルテシモ」はシングルリリースに先駆け、6月25日0時よりストリーミング＆ダウンロードの先行配信がスタート。また42枚目シングルのアンダーライブは9月29日・30日に東京体育館にて開催されることも発表された。
乃木坂46 「フォルテシモ」
6月25日0時先行配信スタート
乃木坂46 42ndシングル「是非に及ばず」
発売日：2026年7月22日
【Not Sponsored 記事】
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◆乃木坂46、アンダー曲タイトルは「フォルテシモ」
6月24日に開催された「真夏の全国ツアー2026」神奈川県・横浜アリーナ公演にて発表、初披露されたアンダー曲「フォルテシモ」。アンダーメンバーのフォーメーションセンターは5期生の小川彩が務める。「フォルテシモ」はシングルリリースに先駆け、6月25日0時よりストリーミング＆ダウンロードの先行配信がスタート。また42枚目シングルのアンダーライブは9月29日・30日に東京体育館にて開催されることも発表された。
◆リリース情報
乃木坂46 「フォルテシモ」
6月25日0時先行配信スタート
乃木坂46 42ndシングル「是非に及ばず」
発売日：2026年7月22日
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