乃木坂46小川彩、42枚目シングルアンダー曲「フォルテシモ」センターに決定 ライブは9月29日・30日東京体育館で開催

乃木坂46小川彩、42枚目シングルアンダー曲「フォルテシモ」センターに決定 ライブは9月29日・30日東京体育館で開催