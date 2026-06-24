バンダイ、食玩「SMP」より「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」の新商品を6月26日19時に公開決定！26日と27日の2回に分けて公開予定
【「SMP」シリーズ：「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」新商品情報】 6月26日19時、27日19時 公開予定
バンダイは、食玩フィギュアシリーズ「SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT]」より、「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」の新商品情報を6月26日19時と6月27日19時に公開することを発表した。
今回同社の食玩情報を扱う「バンダイ キャンディ【公式】」のXアカウントにて本内容を発表しており、現在の告知情報では解禁日時とタイトルロゴの画像のみとなっているため、今後の情報に期待したい。
【#SMP 10周年まであと2日！】- バンダイ キャンディ【公式】 (@candytoy_c) June 24, 2026
2026年6月はSMP10周年！
6/27(土) 19時から『ARMORED CORE Ⅵ FIRES OF RUBICON』の新商品が公開！
詳細はこちらをチェック＆ブックマーク！
6/26(金) 19時、6/27(土) 19時をお楽しみに！！https://t.co/mzNpfzVmnR
#SMP10th #ARMOREDCOREVI #AC6 pic.twitter.com/dF5goYDbAv