【「SMP」シリーズ：「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」新商品情報】 6月26日19時、27日19時 公開予定

バンダイは、食玩フィギュアシリーズ「SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT]」より、「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」の新商品情報を6月26日19時と6月27日19時に公開することを発表した。

今回同社の食玩情報を扱う「バンダイ キャンディ【公式】」のXアカウントにて本内容を発表しており、現在の告知情報では解禁日時とタイトルロゴの画像のみとなっているため、今後の情報に期待したい。