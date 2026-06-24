マルチクリエイター・こっちのけんとが、元モーニング娘。の藤本美貴とお笑いタレントの横澤夏子がＭＣつとめる２３日深夜放送のテレビ朝日系“ママ特化型バラエティー”「夫が寝たあとに」（火曜・深夜０時１５分）に出演。３月に誕生を報告した第１子の子育てについて語った。

この日は公開収録の「ママ会ライブ【昼の部】」の様子が放送され、赤ちゃん連れの親子が多数来場した会場で、「はじめてのパパいらっしゃい」をテーマにけんとが赤ちゃんとの生活を明かした。

「育児で相談したいことはありますか？」と問われたけんとは「いっぱいあるんですけど、子どもとか生まれる前は、公園とか行った時にお母さん、お父さんたりを見てるとのんびりしてて気持ち良さそうだなって思ってたんですよ。いざ自分がお出かけしようってなった時に、いつ泣くかわからない、おむつをどこで替えようとか気が気でなくなっちゃって。どこまで準備して皆さんお出かけしてるんだろうって」と“新米パパ”らしい悩みを告白。

出かける際は事前に色々チェックをするそうで、「電車の（駅の）構内図とかをＨＰでスクショ撮っておいて、エレバーターはここらへんにあるから何号車に乗っておいた方がいいとか、事前に全部調べて出かけるようにしている。そうでもしないと心配で」と丁寧な子育ての様子を語り、「赤ちゃんと電車に乗って、赤ちゃん見ていたら乗り過ごしちゃう。見とれちゃって」とほほえましいエピソードも明かした。

夜は寝かしつけもやるという。「結構、個人的には楽しくて」と話し、用意された人形で「僕のコツとしては、リズミカルに歩いて、僕のしゃべり声が響いているのが心地いいみたいで、妻としゃべりながらいつも寝かしつけてる」と慣れた様子で寝かしつけを実演した。

これを見ていた横澤らは「熟知している！我が子を」と感心していた。