乃木坂46、42ndシングルアンダー曲が「フォルテシモ」に決定 センターは小川彩 6・25深夜0時に先行配信スタート
アイドルグループ・乃木坂46が7月22日に発売する42枚目シングル「是非に及ばず」に収録されるアンダーメンバーによる楽曲のタイトルが「フォルテシモ」に決定した。
【写真】夏らしい！乃木坂46「是非に及ばず」ジャケ写一覧
きょう行われた“真夏の全国ツアー2026”神奈川県・横浜アリーナ公演にて発表、初披露されたアンダー曲「フォルテシモ」は、アンダーメンバーのフォーメーションセンターは5期生の小川彩が務める。「フォルテシモ」はシングルリリースに先駆け、この後25日深夜0時よりストリーミング＆ダウンロードの先行配信がスタートすることも合わせて決定した。
また、42枚目シングルのアンダーライブが、9月29日・30日に東京体育館にて開催されることも発表された。チケットは8月9日より先行受付がスタートとなる。
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きょう行われた“真夏の全国ツアー2026”神奈川県・横浜アリーナ公演にて発表、初披露されたアンダー曲「フォルテシモ」は、アンダーメンバーのフォーメーションセンターは5期生の小川彩が務める。「フォルテシモ」はシングルリリースに先駆け、この後25日深夜0時よりストリーミング＆ダウンロードの先行配信がスタートすることも合わせて決定した。
また、42枚目シングルのアンダーライブが、9月29日・30日に東京体育館にて開催されることも発表された。チケットは8月9日より先行受付がスタートとなる。