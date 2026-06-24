◇プロ野球セ・リーグ DeNA6-4中日(24日、バンテリンドーム)

中日はDeNAに敗れて、チーム3連勝とはなりませんでした。

先発したドラフト2位ルーキーの櫻井頼之介投手が、2回に先制点を献上。2アウト1塁からDeNAの梶原昂希選手にセンター前へヒットを許すと、1塁走者が3塁へ到達。打った梶原選手も1塁を蹴って次の塁を狙ったところで、挟殺プレーとなりました。しかし、ここで中日の内野守備陣が、3塁走者に隙を突かれる形で、ホームへの生還を許してしまいました。

さらに1点ビハインドの3回には、牧秀悟選手にソロホームランを被弾。0-2の5回には、1アウト2、3塁のピンチから、再び牧選手に1点タイムリーを浴びました。その後も2者連続四球で痛恨の押し出しなど、櫻井投手は5回途中98球、被安打7、3四球の5失点。先発7試合連続となる複数失点を喫しました。

一方、打線は5点ビハインドの6回から反撃を開始。それまで無得点に抑えられていたDeNA・東克樹投手から、村松開人選手の1点タイムリー2塁打などで2点を奪いました。その後7回には、サノー選手が2試合連発となるソロホームランで2点差まで迫ります。しかし2アウト1、3塁から代打・阿部寿樹選手がショートゴロに倒れて、同点とはなりませんでした。

9回には、5番手・齋藤綱記投手が、DeNA先頭のヒュンメル選手にソロホームランを被弾。そのウラには、サノー選手が2打席連発となる7号ソロで再び2点差としましたが、反撃はここまで。終盤の追い上げも実らず、中日が3試合ぶりの黒星を喫し、借金は「18」となりました。