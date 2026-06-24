フルーツピークス「桃フェス」開催♡まるごと桃を味わう贅沢パフェが今年も登場

桃好きさんが心待ちにしている季節が今年もやってきました♡フルーツタルト＆カフェ専門店「フルーツピークス」では、2026年7月1日(水)から8月31日(月)まで「桃フェス2026」を開催。毎年大人気の桃をまるごと使用した限定パフェが今年も登場します。東北店舗限定の『まるごと桃パフェ』と、関東店舗限定の『THE TOWER まるごと桃』の2種類を展開。旬の桃を贅沢に味わえる、この季節だけの特別なスイーツをご紹介します。

桃の魅力を堪能する限定パフェ

フルーツピークスの桃パフェに使用されるのは、糖度や見た目など厳しい基準をクリアした最高ランクの“特秀品”の桃。旬を見極めて仕入れるため、その時期ごとの品種ならではの食感や甘みを楽しめるのも魅力です。

桃は時期によって味わいが異なり、シーズン前半はとろけるようなやわらかさとみずみずしさが特徴。

後半になるとしっかりとした果肉感と濃厚な甘みが楽しめます。同じメニューでも訪れる時期によって異なるおいしさに出会えるので、何度も足を運びたくなりますね♪

SNSでも話題を集める桃パフェは、その華やかな見た目と贅沢な味わいで毎年人気を更新中。桃好きなら一度は味わいたい夏の名物スイーツです。

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東北・関東で異なる桃パフェを展開

東北店舗限定の『まるごと桃パフェ』は、約1.5玉分の特秀品桃を使用した人気メニューです。価格は1,600円（店内飲食税込1,760円）。

グラスの上に丸ごと1玉の桃をトッピングし、桃の美しいフォルムを活かした上品な仕上がりが特徴です。

グラスの中には桃と相性の良いバニラアイス、ぷるんとしたゼリー、ジューシーな桃の果肉を重ね、最後まで飽きずに楽しめる構成になっています。

販売店舗は本店、郡山コスモス通り店、福島南バイパス店、福島西店、いわき泉店、会津店、仙台富沢店です。

一方、関東店舗限定の『THE TOWER まるごと桃』は、特秀品の桃を2玉分も使用した圧巻のボリュームが魅力。価格は2,500円（店内飲食税込2,750円）です。

カットした桃や桃のコンフィチュール、桃のシャーベットなどを重ねた桃尽くしの一品で、まさに桃好きのためのご褒美パフェ。

販売店舗はつくば店、横浜ポルタ店、豊洲セイルパーク店となっています。

どちらも2026年7月1日(水)から8月31日(月)までの期間限定販売予定です。

桃フェス記念キャンペーンも開催

桃フェス開幕を記念して、2026年7月1日(水)から7月3日(金)までの3日間限定で、ポイントカードアプリのポイント3倍キャンペーンを実施します。

期間中、フルーツピークス全店でお買い物またはお食事を利用すると、通常の3倍のポイントが貯まるお得なチャンス。

桃フェス限定のタルトやパフェを楽しみながら、ポイントも賢く貯められます。

※フルーツピークス エキュート秋葉原店ではポイントの付与のみ対応いたします。（ポイントのご利用はできません）

※送料・箱代など、一部ポイント付与対象外の商品・サービスがございます。

この夏だけの桃スイーツを楽しんで

旬の桃を贅沢に使用したフルーツピークスの「桃フェス2026」は、桃のおいしさを存分に味わえる特別なイベントです。

東北限定の『まるごと桃パフェ』、関東限定の『THE TOWER まるごと桃』それぞれに異なる魅力があり、食べ比べしてみたくなるラインアップ。

みずみずしく甘い旬の桃を味わいながら、夏ならではの幸せなカフェタイムを過ごしてみてはいかがでしょうか♡