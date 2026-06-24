早稲田大と東京女子医大などのチームは２４日、膝の靱帯（じんたい）を損傷した患者らにウシの腱（けん）を移植して再建する治療の治験を始めたと発表した。

患者の腱を移植する従来の方法に比べ、体への負担やケガの再発リスクが少ないという。２０２８年度までの治験で有効性や安全性が確認できれば、厚生労働省に承認申請する。

治験の対象は膝前十字靱帯を損傷したり、断裂したりした１８〜４４歳の患者５７人。負傷から１年以内の患者で、３８人にウシの腱、１９人に患者自身の太ももの腱を移植して効果を比較する。５月には、女子医大病院で１例目の手術を行った。

ウシの腱をそのまま移植すると、炎症などの拒絶反応が起こる。チームは、拒絶反応の原因となるウシの細胞だけ腱の組織から除去する技術を開発。マイクロ波を溶解液に当てて振動を起こし、厚みのある組織の深くまで入りやすくした。

これを移植すると、腱が足場となって患者自身の細胞が内部に浸透する。ウシの組織と徐々に置き換わることで、靱帯が再建するという。ヒツジを使った試験では、移植１年後に再建し始めることが確認された。

患者の腱を移植する治療法では、十分な太さの腱を得られず、強度不足で再断裂する恐れもあった。ウシの腱は丈夫な上、再断裂のリスクが少ないとされる直径８ミリ以上を確保できる。

膝前十字靱帯の再建手術を受ける患者は日本で年間約１万９０００人、世界で８０万人以上と推定される。記者会見したチームの岩崎清隆・早大教授は「新しい治療法を日本から世界の患者に届けたい」と話した。