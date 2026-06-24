近年、クマが人間の生活圏に入り込み、住民を襲うケースが目立っています。

環境省によると、２０２５年度の出没件数は過去最多の５万７７６件（速報値）で、２３年度の２倍超に増加する一方、市街地での猟銃使用を可能とする改正鳥獣保護法が昨年９月に施行されるなど対策も進んでいます。クマの出没を巡っては、これまで読売新聞朝刊の投書欄「気流」にも様々な意見や体験が寄せられてきましたが、１９７０年代の投書には、町中を歩くクマなんていないと北国の実情を伝えるものもありました。今となっては隔世の感を覚えざるを得ませんね。記者の心に刺さった投書を紹介する「ササる投書」、今回のテーマは「クマと人間」です。（※投稿者の年齢や職業などは掲載当時。紙面では実名で掲載）

銃経験者 資格取得簡単に

警察官を定年退職し、信州の田舎で菜園を楽しんでいる。クマの猛威には日々恐怖を感じている。幸い体は動くので有害鳥獣の駆除に一肌脱ぎたいが、そのためには煩雑な資格の取得、高額な銃の購入、厳格な銃の管理が必要となる。その手間と費用を考えると、二の足を踏んでしまう。

そこで法制度に特例を設けることを提案したい。元警察官や元自衛官など公務で銃器を扱い、射撃技能や安全管理の知識がある経験者は、資格取得を簡素化してはどうか。自治体が銃を所有・管理し、適格者に貸与・運用させれば、購入費や維持管理費などの個人負担も軽減できると思う。

経験豊かな元公務員が持つ技能を、地域の安全のために生かす法環境の整備を検討していただきたい。（６６歳・農業＝長野県、２０２５年１１月３０日掲載）

ベアドッグ普及に期待

今年は、クマによる被害が例年になく増加し、「アーバンベア」（都市型クマ）という言葉を聞くようになりました。ただ、人に危害を及ぼすクマをやむを得ず駆除するような場合でも批判が集まるようです。

野生のクマの怖さは遭遇した人しか分からないと思います。駆除を批判するだけでは問題は解決しません。クマを傷つけずに共生する一つの方策として、私はクマを山へ追い返す訓練を受けた犬「ベアドッグ」の育成と普及に期待しています。（６４歳・病院職員＝＝千葉県、２０２３年１１月３０日掲載）

クマと遭遇 緊迫の１分

７月に日光に妻と出かけ、戦場ヶ原を散策していた時のこと。突然、３０メートルぐらい先のヤブから、クマが現れたのです。１分ほど？目が合って、どうなるかゾッとしましたが、やがてクマのほうからゆっくりと立ち去っていきました。

写真を地元の人に見せると、「子連れのクマだったら向かってきましたよ」と言われました。家族や知人はみんな驚きました。長い間登山や高原の散策をしていて、クマの足跡や爪痕は何度も見たことがあります。一度は見たいと思っていたところの、遭遇体験でした。（７１歳・無職＝新潟県、２０１８年１２月３０日掲載）

人間の都合で殺されるクマ

北海道の漁村で、やせ細った母子グマが撃ち殺された。森の木の実がならず、胃の中には泥しか入っていなかったという。涙がとまらなかった。秋田でも、たくさんのクマが殺されている。

おなかがすいて、食べる物が森にないから、いつもより人里に近づいてしまった。それだけの理由で殺されているが、一体、クマに罪があるのだろうか。森の食べ物がなくなったのは冷夏によると聞くが、実のなる木を切ってしまうのは人間である。クマに限らず、追いつめられた野生動物の残りわずかな地にまで入り込んでいるのも、人間である。

外国からもらったコアラのためには、何億円もの金をかけてコアラ舎を建てたりの大騒ぎをし、パンダの赤ちゃんが１メートル歩いたといっては大喜びしているが、日本の北の地で毎日殺りくされているのも同じクマなのである。（３３歳・画家＝神奈川県、１９８６年１０月３０日掲載）

担当記者より

２、３年前は宮城県北西部の支局で働いており、出没地域や行政機関の対応訓練を取材したり、山地の県道でクマの親子を目撃したりと、クマが身近に存在する生活を送っていました。昨今のニュースで人身被害が相次いでいるのを見聞きするにつれ、共存は難しいテーマと改めて感じています。（野村）

「ササる投書」を随時掲載します。次回もお楽しみに！