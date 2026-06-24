アイドルグループ・JAPANARIZMのメンバーとして活動する成瀬かのんさんのデジタル写真集「kanon mode Petite」（出版社：ドラゴンフライブック）が5月23日に配信が始まり、Amazon Kindleストアのタレント写真集カテゴリで、14日連続でランキング1位を獲得しました。



【写真】健康美あふれるボディが武器の成瀬かのんさん

同写真集は、3月27日発売のイメージDVD「成瀬かのん Petite」のデジタル写真集版として配信されている作品です。DVDでは、身長149cmのコンパクトなスタイルながら、88センチEカップと自慢のまん丸美尻で存在感を放つ成瀬さんの魅力がたっぷり収録されており、「kanon mode Petite』でも、その世界観を写真で楽しむことができます。



発売以降、「kanon mode Petite」はAmazon Kindleストア内のタレント写真集カテゴリで好調に推移し、14日連続で1位を維持。日々順位が変動するデジタル写真集ランキングにおいて、2週間にわたって首位を獲得し続けるのは異例ともいえそうです。



JAPANARIZMのメンバーとしてライブ活動を行ないながら、グラビアでも注目を集める成瀬さん。芸術的なくびれと、Eカップ149cmのコンパクトグラマーなスタイルで支持を広げています。



【成瀬かのんさんプロフィル】

なるせ かのん 9月10日生まれ 愛知県出身 A型 B88(E) W59 H89 149cm / 22.5cm 趣味は富士そば 特技は歌、早口言葉 2021年、歯科助手としてTikTokを開始。バズり投稿が当時の事務所の目に留まり、スカウトされてアイドルデビュー。2023年7月からはメイビーMEのメンバーとして活動。2025年4月に卒業。2025年9月からBLACK PRINCESSメンバーとして活動中。2026年3月30日にJAPANARIZM新メンバーとしてデビュー。2024年に1stデジタル写真集「Kanon」、2025年に2ndデジタル写真集「大人なわたし」をリリース。2nd DVD『Petite』が発売中。最新情報は公式X（@Kanon_JAPANARI）やインスタグラム（@naruse_kanon910）