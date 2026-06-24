群馬・高崎市の駐車場で24日、28歳の女性が血まみれで倒れているのが見つかり、死亡が確認されました。女性ともめていたとみられる男はその後、事故を起こして死亡しました。

■響き渡る女性の叫び声 首には複数の刺し傷…女性死亡

現場は、JR高崎駅の近く。住宅や飲食店が立ち並ぶ一角の駐車場で、事件は起きました。血だらけの女性が、この駐車スペースに倒れていたといいます。

「駐車場で知り合いの女性が知人の男性ともめている」と通報があったのは、まだ日が昇っていない午前3時ごろ。当時、周辺には女性の叫び声が響き渡っていたといいます。

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近所の住民

「『キャー』みたいな声が聞こえた」

近所の住民

「『キャー』『助けて』という声。部屋の窓から外を見たら、人が倒れているのが見えたので。見に行った方がいいなと」

駐車場を訪れた男性は、倒れている女性を発見。

近所の住民

「血が広がっているような状態。1回『大丈夫ですか？』と声かけして、反応がなかったので110番」

警察によると、女性は高崎市に住む吉田千夏さん（28）。死亡が確認されました。

吉田さんの首には複数の刺し傷があり、現場には刃渡り10センチほどの刃物が残っていたといいます。

■知人の男、吉田さんの車に乗り逃走 出口のバーは壊れた状態

警察は殺人事件とみて捜査を開始。関与が浮上しているのが、吉田さんともめていたという34歳の男です。高崎市のとなり、玉村町に住んでいて、吉田さんの知人だったとみられます。

近所の住民

「（女性の）悲鳴のあとに男がブツブツ言っていた。すぐ静かになって、車で去ったような（音）」

男は、自分の車を駐車場に止めていて、運転席のドアノブには血痕のようなものも残っていました。ただ、男は自分の車ではなく、なぜか、吉田さんの車に乗って駐車場から逃走したといいます。

その際、あわてていたのでしょうか。駐車場の出口のバーは壊れた状態に。

■現場から約30キロ離れた場所で事故 車は“大破”

向かったのは埼玉方面です。現場からおよそ30キロ離れた埼玉・深谷市で、事故を起こしていました。車は原形をとどめないほど大破していました。

記者

「車の天井がぶわっとめくれあがっているような状態。ものすごい速さでぶつかったんでしょうか」

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事故が起きたのは、駐車場での事件のおよそ1時間後、午前4時ごろ。周辺の防犯カメラが、事故の瞬間とみられる映像を捉えていました。

右から左へ移動する車のライト。次の瞬間、かなりスピードが出ていたとみられる車は一瞬飛び上がり、光が消えました。

■男の死亡確認 目撃者「（人が車に）はさまっていて…」

木村麻里奈記者（日本テレビ）

「車両はこのあたりに突っ込んだのでしょうか。タイヤの跡や草がなぎ倒されている様子がうかがえます」

近所の住民

「（車が）キューンって、ずいぶんスピード出して通るなと。そのあとにドン！という音」

事故直後を目撃したという人は。

近所の住民

「（人が車に）はさまっていて10人ぐらいで助け出した。心臓マッサージしていた（と聞いた）」

運転していた34歳の男はその後、死亡が確認されました。

男と吉田さんとの間で何があったのか。警察は、詳しい経緯を調べています。