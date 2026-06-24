『有吉の壁』“壁芸人No.1”はチョコレートプラネット 35組によるサバイバルレース制し100万円獲得 長田「車買うぜ！」【ネタバレあり】
有吉弘行がMCを務める日本テレビ系バラエティー『有吉の壁』2時間スペシャル（後7：00）が、27日放送され、「有吉の壁は壁芸人No.1決定戦」が開催された（以下ネタバレあり）。
【動画】土下座で「〇」をお願いする芸人も…芸人たちのネタの一部も見せる「有吉の壁は壁芸人No.1決定戦」オープニング＆予告編
この日は、「×が出たら即帰宅！100万円争奪おもしろサバイバル！」を実施。賞レースチャンピオンたちがひしめくなか、35組・75名の壁芸人たちが100万円をかけてサバイバルネタバトルを行い、全3ステージで○が最も多かった芸人が優勝、ただし1度でも有吉から×が出たら即帰宅の超スパルタルールで開催された。
友近、西田幸治（笑い飯）、三四郎、シソンヌ、ジャングルポケット、タイムマシーン3号、チョコレートプラネット、ハナコ、パンサー、囲碁将棋、今井らいぱち、インポッシブル、ウエストランド、蛙亭、カカロニ、かが屋、ガクテンソク、かもめんたる、きつね、空気階段、さや香、たくろう、どぶろっく、トム・ブラウン、ななまがり、錦鯉、ぱーてぃーちゃん、春とヒコーキ、ファイヤーサンダー、マヂカルラブリー、や団、U字工事、四千頭身、ラバーガール、とにかく明るい安村らが出演したこの日。
さまざまな芸人が渾身のネタを披露するなか、どぶろっくが最初の「×」となり即帰宅に。有吉は「第1号です」と笑顔を見せ、どぶろっくが「まだ帰りたくない」「まだいろんな下ネタ用意していた」と未練を残すなか、MCの佐藤栞里も「お気をつけてお帰りください（笑）」と笑顔で“即帰宅”を促した。
その後もガクテンソク、三四郎といった実力者が早々に脱落。三四郎・小宮浩信は「まだ10時だよ…」と悪態をつきながら、帰路についた。第1ステージでは24組が勝ち残り、チョコレートプラネットが「〇」獲得数でトップとなった。
第2ステージでは、ハナコ、トム・ブラウンらが脱落。16組が勝ち残り、ここでもチョコレートプラネットが、2位に「〇」2つ差をつけてトップとなった。
そして迎えた最終第3ステージ。「横丁」を舞台に芸人たちが最後の力を振り絞ってネタを披露。最終的に7組（チョコレートプラネット、シソンヌ、空気階段、ラバーガール、友近、西田幸治（笑い飯）、ファイヤーサンダー）が帰宅することなく勝ち残り、「〇」を最も獲得したチョコレートプラネットが優勝となった。
エンディングで優勝を発表されたチョコレートプラネットは、全身でガッツポーズして喜びを表現。有吉は総評として「だって、いっぱいやるんだもん（笑）」とネタ数の多さを挙げると、松尾駿は「だって100万円ですよ！」と本気モードだったことを明かした。
そして100万円が手渡されると、長田庄平は「車買うぜ！」と現金を見せびらかし、エンディングを迎えた。
【動画】土下座で「〇」をお願いする芸人も…芸人たちのネタの一部も見せる「有吉の壁は壁芸人No.1決定戦」オープニング＆予告編
この日は、「×が出たら即帰宅！100万円争奪おもしろサバイバル！」を実施。賞レースチャンピオンたちがひしめくなか、35組・75名の壁芸人たちが100万円をかけてサバイバルネタバトルを行い、全3ステージで○が最も多かった芸人が優勝、ただし1度でも有吉から×が出たら即帰宅の超スパルタルールで開催された。
さまざまな芸人が渾身のネタを披露するなか、どぶろっくが最初の「×」となり即帰宅に。有吉は「第1号です」と笑顔を見せ、どぶろっくが「まだ帰りたくない」「まだいろんな下ネタ用意していた」と未練を残すなか、MCの佐藤栞里も「お気をつけてお帰りください（笑）」と笑顔で“即帰宅”を促した。
その後もガクテンソク、三四郎といった実力者が早々に脱落。三四郎・小宮浩信は「まだ10時だよ…」と悪態をつきながら、帰路についた。第1ステージでは24組が勝ち残り、チョコレートプラネットが「〇」獲得数でトップとなった。
第2ステージでは、ハナコ、トム・ブラウンらが脱落。16組が勝ち残り、ここでもチョコレートプラネットが、2位に「〇」2つ差をつけてトップとなった。
そして迎えた最終第3ステージ。「横丁」を舞台に芸人たちが最後の力を振り絞ってネタを披露。最終的に7組（チョコレートプラネット、シソンヌ、空気階段、ラバーガール、友近、西田幸治（笑い飯）、ファイヤーサンダー）が帰宅することなく勝ち残り、「〇」を最も獲得したチョコレートプラネットが優勝となった。
エンディングで優勝を発表されたチョコレートプラネットは、全身でガッツポーズして喜びを表現。有吉は総評として「だって、いっぱいやるんだもん（笑）」とネタ数の多さを挙げると、松尾駿は「だって100万円ですよ！」と本気モードだったことを明かした。
そして100万円が手渡されると、長田庄平は「車買うぜ！」と現金を見せびらかし、エンディングを迎えた。