「さきたま杯・Ｊｐｎ１」（２４日、浦和）

待望のビッグ制覇だ。好位に付けた２番人気のロードフォンスが直線で早めに抜け出し、３度目のチャレンジで初のＪｐｎ１のタイトルを奪取。猛然と追い込んできた１番人気のウィルソンテソーロを１馬身半差で抑えた。３着に南関東・大井の８番人気イグザルトが奮闘した。

３度目の挑戦でつかんだビッグタイトル。ゴールの瞬間、ロードフォンスの背中で鞍上の右手が高々と挙がった。

抜群のスタートから内のシャマルを行かせて、外からベストグリーンが追いかける流れを離れた３番手で追走。４角手前でも４、５馬身の差はあったが、直線で２頭の外へ持ち出すと豪快なストライドで一気にのみ込み、１番人気馬の猛追も余裕で封じた。「思い入れのある馬でＪｐｎ１を勝ててうれしい」。詰めかけた多くのファンに横山和は思いのたけをぶちまけた。

コンビで５勝目。昨年２月の重賞初挑戦から９戦連続のコンビ。Ｇ３、Ｊｐｎ３で２勝したが、欲しかった大きな勲章。初めての浦和コースにも「ハナを取るつもりで出して行きました。コーナーだけ怪しかったけど、よく辛抱してくれましたね」とパートナーの頑張りをたたえた。自身にとっては２３年のウシュバテソーロで制した川崎記念以来のＪｐｎ１制覇。「蒸し暑いのがどうかだったけど、馬は素晴らしい状態。スタッフと馬に感謝です」と笑みがこぼれっぱなしだった。

安田師も感無量だ。「助手時代に携わっていた馬の産駒で勝てて…ゴール板に入った時は涙が出ました」と瞳を潤ませた。父が管理し、国内外のスプリントＧ１で６勝したロードカナロア産駒で初めての頂点。暑さに弱く、ここ２年は休養に充てていた時季でもあっただけに、「今年に限って勝負に出ていいかなと思って」。それだけ愛馬が充実してきた証しでもあるのだろう。

厩舎開業初年度から東京大賞典を４連覇したオメガパフューム以来になる、砂舞台でのビッグのお立ち台に「うれしいですね」と目を細めた。「（今後は）この時季に使ったので消耗具合を見ながら。難しい調整になるけど、今後は海外を含めて、いろいろと考えていきたい」と展望した。群雄割拠の交流スプリント界に、６歳の“新星”が加わった。