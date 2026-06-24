サッカーワールドカップ北中米大会でノルウェー代表として活躍するアーリング・ハーランド選手（25、マンチェスターC）の恋人で、モデルのイザベル・ヨハンセンさん（22）が2026年6月23日、自身のインスタグラムを更新。ハーランド選手との2ショットを披露した。

スタジアムをバックに

ヨハンセンさんは、ハートの絵文字を添えて、ハーランド選手との2ショットやソロショットなどを投稿した。

インスタグラムに投稿された写真では、ヨハンセンさんはハーランド選手の背番号「9」がデザインされたノルウェー代表の赤いジャケット、デニムのショートパンツをあわせたコーデ。スタジアムをバックに、ハーランド選手がヨハンセンさんの肩に手をまわし、笑顔で顔を寄せ合っていた。

2枚目では、背番号「9」を指さしながら、お茶目な表情で振り返るソロショットを披露していた。6枚目では、ノルウェー代表のユニフォーム姿で、上を向いてポーズをきめていた。

ハーランド選手は、イングランド・プレミアリーグで三度の得点王に輝いた「怪物」ストライカー。ワールドカップ初出場となった今大会、イラク戦で2得点、セネガル戦で2得点の計4得点と、怪物ぶりを発揮している。