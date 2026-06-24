ＮＹ市場 この後のイベント
21:30
米経常収支（2026年 第1四半期）
予想 -2270.0億ドル 前回 -1907.0億ドル
22:35
チポローネECB理事、デジタルユーロについて講演
23:00
米新築住宅販売件数（5月）
予想 64.2万件 前回 62.2万件
予想 3.5% 前回 -6.2%（前月比)
23:30 米週間石油在庫統計
25日
0:00
ディングラ英中銀委員、討論会出席
0:30
ムーラン仏中銀総裁、イベント講演
米2年変動利付債（FRN）入札（280億ドル）
2:00
米5年債入札（700億ドル）
2:30
カナダ中銀議事録（6月10日開催分）
5:00
FRB、銀行ストレステスト結果公果
米主要企業決算
マイクロンテクノロジー
※予定は変更されることがあります。
米経常収支（2026年 第1四半期）
予想 -2270.0億ドル 前回 -1907.0億ドル
22:35
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23:00
米新築住宅販売件数（5月）
予想 64.2万件 前回 62.2万件
予想 3.5% 前回 -6.2%（前月比)
23:30 米週間石油在庫統計
25日
0:00
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0:30
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米2年変動利付債（FRN）入札（280億ドル）
2:00
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2:30
カナダ中銀議事録（6月10日開催分）
5:00
FRB、銀行ストレステスト結果公果
米主要企業決算
マイクロンテクノロジー
※予定は変更されることがあります。