ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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21:30

米経常収支（2026年 第1四半期）

予想 -2270.0億ドル 前回 -1907.0億ドル



22:35

チポローネECB理事、デジタルユーロについて講演



23:00

米新築住宅販売件数（5月）

予想 64.2万件 前回 62.2万件

予想 3.5% 前回 -6.2%（前月比)



23:30 米週間石油在庫統計



25日

0:00

ディングラ英中銀委員、討論会出席



0:30

ムーラン仏中銀総裁、イベント講演

米2年変動利付債（FRN）入札（280億ドル）



2:00

米5年債入札（700億ドル）



2:30

カナダ中銀議事録（6月10日開催分）



5:00

FRB、銀行ストレステスト結果公果



米主要企業決算

マイクロンテクノロジー



※予定は変更されることがあります。

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