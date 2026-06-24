21:30
米経常収支（2026年 第1四半期）
予想　-2270.0億ドル　前回　-1907.0億ドル

22:35　
チポローネECB理事、デジタルユーロについて講演

23:00
米新築住宅販売件数（5月）
予想　64.2万件　前回　62.2万件
予想　3.5%　前回　-6.2%（前月比)

23:30　米週間石油在庫統計

25日
0:00　
ディングラ英中銀委員、討論会出席

0:30　
ムーラン仏中銀総裁、イベント講演
米2年変動利付債（FRN）入札（280億ドル）

2:00　
米5年債入札（700億ドル）

2:30　
カナダ中銀議事録（6月10日開催分）

5:00　
FRB、銀行ストレステスト結果公果

米主要企業決算
マイクロンテクノロジー

※予定は変更されることがあります。