歌舞伎俳優の市川染五郎（２１）が２４日、東京・新宿バルト９で上映中の映画「Ｍｉｃｈａｅｌ／マイケル」（アントワーン・フークア監督）の大ヒット記念トークイベントを行った。

日本では１２日の封切りから２週続けて観客動員首位をキープ。染五郎はエンターテイナー性に魅せられ、幼少時からマイケル・ジャクソンの大ファン。名曲「バッド」が流れる中、全身マイケルの格好で登場した。「手袋もあったが、あざといかなと思ってやめた」と苦笑い。映画について「ファン過ぎて、内容は全部知っていることだった」というが、すでに３回も見ており、４回目を見るスケジュールを組むなど「マイケルで忙しいんですよ」。

自身の芸にどう生きるかを聞かれると「（日本舞踊の）『操り三番叟』とかムーンウォークの動きなど生かせそう」と意欲的。これまでにも語っているが、マイケル愛に目覚めるきっかけを「もともと吉本新喜劇が好きで。劇中で『バッド』が使われていた。父（松本幸四郎）から『これが本当のマイケルだよ』と教えられて」一気にのめり込んでいったという。司会者からは「この映画を歌舞伎にしては」と壮大な提案も。困惑しつつ「曲は三味線にアレンジで？ それより楽曲使えるのかな」とまじめな返答だった。

今作はスーパースター、マイケル・ジャクソンを描くミュージカル伝記ドラマで、興収は全世界で約１０億ドル（約１６００億円）に迫る勢いをみせている。マイケルの命日、６月２５日からは映画を見ながら声出しＯＫの応援上映も全国２１２館でスタート。染五郎は「マイケル屋！ ジャクソン屋！」と言おうかな、と大向こうにもやる気を見せていた。