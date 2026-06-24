■これまでのあらすじ

食費の節約を正しいことだと思っている妻。妻は息子がお小遣いでカップ麺を買ったことを叱るが、夫は食事が足りないせいだと心配する。「私が悪者なの？」と逆ギレする妻に、夫は「これ以上管理するなら考えがある」と告げるが…。



【夫 Side Story】妻の作る食事の量は明らかに少ないですし、献立も生野菜ばかり。満腹どころか、腹八分目にもなりません。どれだけ言っても、毎回泣かれてしまい、俺が悪者のようになってしまいます。

正直、息子はどう思っているのでしょうか…？いつも困ったように笑って妻の言い分を受け入れてしまう息子。自分の気持ちを言えないだけだと思うのですが、確証が持てませんでした。しかし、俺の弁当を見た同僚の「親なのに何やってるんだよ！」という言葉を聞いて、俺は覚悟を決めました。

※この漫画は実話を元に編集しています

脚本:みゆき、イラスト:コハダさんさん(ウーマンエキサイト編集部)