愛妻弁当の中身がスカスカ！ 父親として成長期の息子のためにも立ち上がれるのか？【妻の手料理に異議あり Vol.5】
■これまでのあらすじ
食費の節約を正しいことだと思っている妻。妻は息子がお小遣いでカップ麺を買ったことを叱るが、夫は食事が足りないせいだと心配する。「私が悪者なの？」と逆ギレする妻に、夫は「これ以上管理するなら考えがある」と告げるが…。
食費の節約を正しいことだと思っている妻。妻は息子がお小遣いでカップ麺を買ったことを叱るが、夫は食事が足りないせいだと心配する。「私が悪者なの？」と逆ギレする妻に、夫は「これ以上管理するなら考えがある」と告げるが…。
【夫 Side Story】
妻の作る食事の量は明らかに少ないですし、献立も生野菜ばかり。満腹どころか、腹八分目にもなりません。どれだけ言っても、毎回泣かれてしまい、俺が悪者のようになってしまいます。
いつも困ったように笑って妻の言い分を受け入れてしまう息子。自分の気持ちを言えないだけだと思うのですが、確証が持てませんでした。
しかし、俺の弁当を見た同僚の「親なのに何やってるんだよ！」という言葉を聞いて、俺は覚悟を決めました。
※この漫画は実話を元に編集しています
脚本:みゆき、イラスト:コハダさんさん
(ウーマンエキサイト編集部)