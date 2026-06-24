益若つばさ、18歳長男との“攻防”明かす　約6年ぶりの2人暮らしで「交渉してる」

藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。

6月23日（火）の同番組では、益若つばさが18歳長男との2人暮らしについて語った。

【映像】益若つばさ＆18歳長男の仲良し家族写真

今回も先週から引き続き、6月4日（木）に開催された番組イベントの模様を公開。昼の部には益若のほか、菊地亜美、こっちのけんと、平子祐希（アルコ＆ピース）がスペシャルゲストとして登場した。

2025年9月に番組に出演した際、長男が中学校から寮生活をしていると語っていた益若。その長男が今春より自宅から通学するようになり、現在は約6年ぶりに一緒に暮らしているという。

長男の寮生活が始まった当時を「めちゃくちゃ不安」と振り返った益若は、実際に始まって「空っぽ感」に襲われたそう。しかしデメリットだけでなく、ケンカがなくなってLINEのやりとりを頻繁にするようになるなど、メリットもあったと語る。

一方で藤本は、2人暮らし再開とともに親子ゲンカが始まることを心配すると、益若は長男の風呂問題を取り上げた。

益若いわく、長男は1日に何度も入浴し、毎回大量のバスタオルとルームウェアが必要に。入浴のたびに毎回替えるのも大変なので、「『このバスタオルは清潔じゃん。だから1日1枚にして！』って（長男に）交渉したりする」と明かし、会場の笑いを誘っていた。