「俺様系」財閥キャラクターのチャ・セゲを演じたホ・ナムジュンが爆発的人気をさらったNetflixシリーズ『素晴らしき新世界』。全14話、300年を股にかけた「無償の愛」を描いた本作の終幕後、SNSでは「終わってしまった」「チャ・セゲロス」「なぜ14話しかないのか」という言葉で溢れた。視聴者が傷のように書き続けたその言葉が、『素晴らしき新世界』という作品の総括として、どんな批評よりも正直だと思う。

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筆者を含む視聴者が熱烈に愛した本作は、「タイムスリップ王朝もの」という定番の構図であり、「日食」というお決まりのモチーフを取り入れながらも、圧倒的なカッコよさで観る者を虜にした。中心にいたのはチャ・セゲだ。イム・ジヨン演じるソリとの圧倒的な相性の良さ、ケミストリーが生み出した愛の軌跡は、世界84カ国以上の地域でNetflixのTOP10入りを果たし、グローバル週間ランキング1位を獲得。日本ランキングでも常にトップを維持し、韓国国内では驚異的な高視聴率を叩き出した。

※以下、『素晴らしき新世界』のネタバレを含みます

本作がこれまでの時空越えファンタジーと一線を画していたのは、緻密な「言葉の美学」が物語の世界へと誘う強い力を放っていた点だ。 その最たるものが、原題である『멋진 신세계（モッチン シンセゲ）』というタイトルだ。「신（シン）」はヒロインのシン・ソリを指し、「세계（セゲ）」はチャ・セゲを指す。タイトルは、最初から「2人の世界」そのものを指し示す、美しくロマンティックな暗号として掲げられていた。

さらに、物語の冒頭、ひょうが激しく降る中でソリが最初に登場するシーンも、見事な演出だ。「ソリ」は韓国語で「霜」を意味する。 突然空から降ってきた冷たく硬い粒、足元からすべてを白く凍らせる霜。それは、誰にも心を開かず、トゲだらけで泥臭く生きるしかなかった彼女の人生そのものの比喩だ。観る者の心を掴む演出にさらに触れたい。

第1話に流れるラジオの音声を覚えているだろうか。虎のもとへ嫁いだ狐を愛した雲の涙が、天気雨の由来になったという昔話。虎は王を、狐は側室となったダンシムを、雲はダンシムを愛した大君（イ・ヒョク）を指し、これらは現代のチャ・セゲの前世にほかならない。現代のセゲの姿を映した画面の上に、静かに重なる昔話。前世の痛みが現在へと滲む演出は、これから始まるソリとセゲ、王との因縁を雄弁に暗示していた。

本作は、現代と300年前を行き来し、それぞれの恋愛模様と因縁を紡ぐ。イム・ジヨンとホ・ナムジュンの芝居の上手さ、強烈な魅力を放つ俳優を画面に置いた時、彼らの強さと鋭さに「花」を巧みに重ね合わせた演出が光る。強い俳優と可憐な花という対比が、画面全体の印象を調和させる見事な効果を生んでいた。登場人物たちの心情を映し出す鏡として配置された赤い牡丹。「情熱」という花言葉を持つ赤い牡丹は、大君とダンシム、セゲとソリの場面を繋ぐ重要な役割を果たす。時空を越えた愛の連続性を牡丹の花が主張する。

きわめて示唆に富む形で組み込まれているのは、第14話の「タンポポ」だ。「踏みつぶされるタンポポ」と「風に揺れるが踏みつぶされないタンポポ」の対比は、クライマックスで喪失と動揺を映し出す。可憐なタンポポは、高貴な生まれでありながら、気品と繊細さゆえに宮廷で咲き誇ることのできない大君の、まるで「野の花」として置かれている過酷な境遇を比喩しているかのようだ。

しかし、ソリが大君を救いに駆けつけた場面では、タンポポは揺れるが踏みつぶされない。ソリの心がすでに現代のセゲにあることを知りながらも（この場面のホ・ナムジュンの繊細な表情演技が圧巻！）、大君の命は救われる。「揺れるが、潰れない」は大君を体現している。

オープニングも、第1話・第2話ではソリとセゲだけが映るが、過去の因縁が動き出す第3話から、大君からセゲへとバトンタッチするように変化する。前世から現代へ、大君からセゲへと愛の継承を語る静かな仕掛けも、300年の時を経て無償の愛を貫いたふたりの姿が重なり、胸にグッと迫るものがある。

ホ・ナムジュンが本作でチャ・セゲとイ・ヒョクを、鋭さと静けさ、熱さと高貴さを演じ分けたからこそ、本作の輝きが幾倍にも膨れ上がったのは誰もが認めることだろう。彼の持つ元からの低音ボイスは、劇中のセゲ曰く「中毒性のある声」だ。まさにその通りで、彼の声を聴くたびに、どんどんと沼の奥深くに入り込んでしまう。

セゲは、「Time is Gold（時は金なり）」が口癖で、「愛は毒薬だ」と信じ、自らを「資本主義の怪物」と呼んで憚らない。「愛にはオキシトシン効果がある」と恋愛を勧められても、一顧だにしない前半の彼が纏う空気は、冷気そのもので吐く息が白く見えそうなほどだ。触るもの全てを凍らせてしまう氷の皇帝感。それが大君イ・ヒョクになるとガラリと変わる。低音ボイスに聡明さと気品が加わり、彼の生まれた境遇からの抑圧も込めた声色は、ホ・ナムジュンという役者の演技力のポテンシャルがどこまで広く深いのかと、驚かされる。

コミカルな場面での爆発力も凄まじい。ソリに恋し、感情をかき乱されたセゲの嫉妬のコミカルさは圧巻だった。怒りと独占欲に駆られるセゲの目と、蝋燭の炎を重ね合わせる演出には笑わせられた。さらに『社内お見合い』などの名作OSTのオマージュ演出に乗せて、彼の恋心を祝福するような遊び心溢れる演出が、彼の陥落をより魅力的に仕立てている。

本作は、圧倒的なキュートさを見せたイム・ジヨンと圧巻の魅力を爆発させたホ・ナムジュンの素晴らしいケミと、演出、周りを囲む役者陣の名演技も見事だった。財閥あるあるの秘書（ユン・ビョンヒ）にも笑わせられた。

ケミの良さはアドリブにも表れていた。ソリが人魚の像の鼻を撫でるシーンで、ホ・ナムジュンがイム・ジヨンのかわいらしさに思わず「チャ・セゲならこうするだろう」と「あー！」と叫び、イム・ジヨンがすかさず「静かにしろ」と返す。ソリの写真を見つめながら、セゲが思わず「お美しい」と呟くアドリブもあった。キャラクターと俳優の境界が完全に溶け、「ここまで性格まで合うなんて、もう終わりだと思った」というホ・ナムジュンの言葉が、このドラマに流れる空気の核心を言い表している。

最終話のキスシーンで見せた、素の表情が溢れ出るようなナチュラルさ。セゲと秘書による軽快なブロマンスコメディも含め、俳優がキャラクターそのものになる瞬間を、この作品は何度も見せてくれた。イム・ジヨンがソリというキャラクターを生き生きと画面いっぱいに演じて魅了し、ホ・ナムジュンがセゲという中毒性の高いキャラクターを生み出した。

惜しむらくは、話数が長ければ描けたであろう部分を見ることが叶わなかったこと。だが、それもセゲとソリの溢れる笑顔と多幸感溢れるキスシーン、俳優陣からの直筆メッセージで大団円と感じた。観終えた今、早速2周目を始めている。これからも何度も観返す作品がまた一つ生まれたことに感謝したい。（文＝にこ）