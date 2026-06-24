サッカー日本代表の長友佑都（39）は6月21日に自身のXを更新し、FIFAワールドカップ2026グループステージ第2戦のチュニジア代表戦勝利後、チームへの思いをつづった。日本は現地6月20日にチュニジアを4-0で下し、今大会初勝利をマーク。長友は大勝後も気を緩めず、優勝へ向けてさらにチームを高めていく姿勢を示している。

【画像】久保建英の“超ショート丈”パンツにチーム公式SNSもツッコミ 「センスいいw」「鈴木優磨専用では？」と反響

長友は投稿で「まだ始まったばかり。優勝に向けてまだまだ上げていくよ」と短く力強く宣言した。初戦でオランダ代表と引き分けた日本は、チュニジア代表戦で4得点の快勝を収め、決勝トーナメント進出へ大きく前進。W杯5大会連続メンバー入りを果たしたベテランの熱い言葉が、勝利の余韻をさらに押し上げている。

【画像】祝福する長友 日本―チュニジア 日本―チュニジア 後半、チーム３点目のゴールを決めた伊東を祝福する長友（手前）＝モンテレイ（共同）

この投稿には、Xユーザーから「先輩方がこれだけ後押ししてくれるのはすごいし、ホントチーム以上の団結できてますね！！」「このまま優勝までイケイケドンドン！！」「はっきりと言葉にすることで夢が目標に変わりますな」「世界一の盛り上げ役！ 頼みます！」といった声が寄せられている。