長友佑都「まだまだ上げていくよ」快勝後も気迫全開 「世界一の盛り上げ役！」「団結できてますね！！」
サッカー日本代表の長友佑都（39）は6月21日に自身のXを更新し、FIFAワールドカップ2026グループステージ第2戦のチュニジア代表戦勝利後、チームへの思いをつづった。日本は現地6月20日にチュニジアを4-0で下し、今大会初勝利をマーク。長友は大勝後も気を緩めず、優勝へ向けてさらにチームを高めていく姿勢を示している。
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長友は投稿で「まだ始まったばかり。優勝に向けてまだまだ上げていくよ」と短く力強く宣言した。初戦でオランダ代表と引き分けた日本は、チュニジア代表戦で4得点の快勝を収め、決勝トーナメント進出へ大きく前進。W杯5大会連続メンバー入りを果たしたベテランの熱い言葉が、勝利の余韻をさらに押し上げている。
この投稿には、Xユーザーから「先輩方がこれだけ後押ししてくれるのはすごいし、ホントチーム以上の団結できてますね！！」「このまま優勝までイケイケドンドン！！」「はっきりと言葉にすることで夢が目標に変わりますな」「世界一の盛り上げ役！ 頼みます！」といった声が寄せられている。