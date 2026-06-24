県内は24日、梅雨前線などの影響で激しい雨が降り、長崎市では がけ崩れが相次ぎました。

梅雨前線は26日(金)にかけて九州に停滞する見込みで、気象台は25日昼前にかけて土砂災害に厳重に警戒するよう呼びかけています。

（防災放送）

「土砂災害危険警報が発表されました」

24日未明から激しい雨が降った長崎市内。

気象台は、一時長崎市など5つの市と町に、レベル4「土砂災害危険警報」、長崎市にはレベル4「大雨危険警報」を発表しました。

五島市では、1時間に30ミリ以上の激しい雨を観測。

五島市上大津では、午前5時過ぎまでの24時間に275.5ミリの雨が降り、6月の観測史上最大を記録しました。

22日(月)の降り始めから24日午後4時までの雨量は、

▼五島市福江で374ミリ

▼諫早で288.5ミリ

▼大村で263.5ミリなどとなっています。

大雨の影響で長崎市では、がけ崩れが相次ぎました。

（荒木 陸記者）

「交通量の多い国道沿いです。約20メートルにわたって崩れた斜面に、たった今 シートがかけられています」

田中町の切通交差点付近では、国道34号沿いの のり面が高さ20メートル幅10メートルにわたって崩落。

車道の通行に影響はありませんが、歩道の通行を規制しているということです。

長崎市では住宅地で崖の崩落も…。

立山では、住宅敷地内の崖が高さ3メートル幅5メートルにわたって崩れ、岩や土砂がその下の住宅に流れ込み、上の住宅の塀も、今にも崩れ落ちそうに傾いています。

ほかにも本河内や上小島など、複数のがけ崩れが確認されていますが、いずれもケガ人はいないということです。

梅雨前線は26日(金)にかけて九州に停滞する見込みで、25日未明から朝にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まるおそれがあります。

気象台は25日昼前にかけて土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒するよう呼びかけています。