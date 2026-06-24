今後の大雨とダブル台風の見通しを気象予報士の木原実さんが解説します。

■「梅雨前線」「2つの台風」原因か

24日は、九州や四国を中心に大雨となっています。

――鹿児島県では一時危険な「線状降水帯」も発生したということですが、この大雨はなぜ起こったのでしょうか？

この原因は「梅雨前線」と「2つの台風」と考えられます。

列島付近に梅雨前線が広がっています。梅雨の時期ですので、列島付近に前線が停滞しているのは普通のことです。

問題はこの活動が非常に活発になっていることです。それというのも、前線に向かって日本の南にある2つの台風から「大雨の燃料」とも言える非常に湿った空気が流れ込み、前線の活動が活発化しているのです。

■九州であすも線状降水帯おそれ

このため、どうやらこの先も大雨が続きそうです。

今後の雨の予想を見ると、24日夜から25日にかけては九州から東海のあちらこちらで発達した雨雲がかかる予想で、局地的には1時間50ミリ以上の非常に激しい雨が降りそうです。また、25日は関東も朝から本降りの雨で、沿岸部では土砂降りの雨になる所もあるでしょう。

特に、九州北部では25日未明から昼前にかけて線状降水帯が発生して、大雨災害発生の危険度が急激に高まるおそれがあり、引き続き、厳重な警戒が必要です。

■ダブル台風 今後の見通しは

南の海上では台風7号と8号が北上中です。

まず台風7号。強い台風7号は、25日から26日にかけて沖縄や奄美に接近。その後、日曜日の朝にかけて、西日本や東日本に近づくおそれがあります。

もう一方の台風8号は、今後、日本の南を北上し26日には熱帯低気圧に変わる予想です。

進路や接近のタイミングなど、台風の予想には幅があります。週末にかけて、これらの台風が直接的、または間接的に大きな影響をもたらすおそれがありますので、今後も最新の情報をこまめに確認してください。