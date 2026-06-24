◇MLB ドジャース-ツインズ(日本時間25日、ターゲット・フィールド)

ドジャースの大谷翔平選手が日本時間25日のツインズ戦に先発予定。ロバーツ監督は投打二刀流での出場を明言しています。

前回登板の18日のレイズ戦では、6回4失点も1点差で勝利。7勝目を手にしました。試合中には右手の中指から出血したとみられる場面もありましたが、粘りの投球でした。また降板後は代打で打席に立ち、内野ゴロに終わりました。

それから中6日でのマウンド。チームは敵地でツインズに2連勝しています。24日の第2戦は、3打数無安打も4回に勝ち越しの犠牲フライを放ち1打点。勝利に貢献しました。試合後、ロバーツ監督が投打二刀流での出場を明言。現在、節目となるメジャー通算300号まで残り3本に迫っています。

一方、ツインズの先発はジョー・ライアン投手。今季ここまで16試合に先発登板し5勝3敗、防御率2.99という成績を残しています。前回19日のレンジャーズ戦では5回無失点、7奪三振の好投で5勝目を挙げており、中4日でのマウンドです。

大谷選手はドジャースの2年間はライアン投手と対戦はありませんが、大谷選手がエンゼルス時代の2023年は3打数無安打2三振、2022年は2打数1安打2打点で、通算5打数1安打となっています。