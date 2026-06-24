熊本地震の発生から2026年4月で10年。福島県の高校で国語教諭を務める和合亮一氏は、2011年の東日本大震災直後から連作詩『詩の礫』を発表し続けるなど、詩人として国際的に高い評価を得る。その和合氏が、被災10年の熊本へ紡いだ5編の詩を、RKK熊本放送のアナウンサーが朗読する。

【写真を見る】【熊本地震10年】震災を紡ぐ詩、声が届ける祈り。 『夜明け』 詩：和合亮一／朗読：沖村考祐

※詩の朗読は動画からお聞きいただけます。



「夜明け」 詩：和合亮一 朗読：沖村考祐アナウンサー





生きる力がどこかへ行ってしまった信じるものを失った心を支える何かが沈んだままで暗がりを抱えて震災の後を生きてきたある日に夜明けの国道を見たただ美しかった誰かに伝えたいと思ったこんなに朝が美しいことただそれだけを伝えたくなった繰り返してきた熊本の朝がこんなにも輝くことを夜が明けることを光にあふれるそうして道の先に朝があることを熊本はやがて包まれることをただそれだけを夜明けに伝えたくなった明けることを



【熊本地震10年】震災を紡ぐ詩、声が届ける祈り。

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