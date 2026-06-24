歌手のダイアモンド☆ユカイさん（64）が24日、映画『トイ・ストーリー５』公開記念歌唱イベントに登場。日本でシリーズ1作目が公開されてから30年歌い続けてきた楽曲『君はともだち』への思いを語りました。

おもちゃの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆を描いてきた『トイ・ストーリー』シリーズ。最新作は、おもちゃたちの前に最新型タブレットが現れ、“デジタル”という史上最大の脅威に立ち向かう物語です。

映画『トイ・ストーリー』シリーズを象徴する『君はともだち』。ダイアモンド☆ユカイさんは30年もの間、歌い続けてきたことについて「『君はともだち』とともに生きてきたといっても過言じゃない。まさに相棒ですね。つらいときも、楽しいときもいつも一緒にこの歌を歌ってきた」と話し「そんな相棒です」と笑みを浮かべました。

■ダイアモンド☆ユカイ 音楽に出会い「自信がついたというかね」

また、映画のテーマであり、楽曲『君はともだち』のメッセージでもある“時が流れても、変わらないもの”について聞かれたダイアモンド☆ユカイさん。「僕はね自己肯定感が全く低い少年だったんですよ」と明かし、「ある日、ロックンロールに出会って、歌に出会って、自分に自信がついたというかね。それで、バンドを作ってバンドがガーンといったんだけど、解散して。ソロになってうまくいかなくなったときとか、色んな仲間と別れたときとか。男性不妊で、子どもを授かった日々とか含めて、ずっと自分のそばにいてくれたのは歌だったんです。だから自分にとっては歌がずっと変わらない相棒であり、友達ですね」と音楽に対する熱い思いを語りました。

なお、最新作の公開を記念して、日本テレビ系『金曜ロードショー』（よる9時〜放送）では、26日に2010年公開の『トイ・ストーリー3』、7月3日に2019年公開の『トイ・ストーリー4』を放送します。