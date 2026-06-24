お笑いタレントで俳優のルー大柴（72）の若い頃の姿が、サッカー日本代表で、現在行われているFIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグ・チュニジア戦でゴールを決めたMF伊東純也（33＝ゲンク）に激似と話題となっている。

大柴が自身のX（旧ツイッター）に投稿した新旧パスポート写真がその理由。「#パスポート ロングタイムアゴー＆ナウ」とつづり、スーツ姿のモノクロの写真のかつてのパスポートと、来年まで有効の現在のパスポートの写真を並べて披露。

もっとも、個人情報が写っていたため、24日に「オーミステイク ご指摘サンクス」と、再び投稿し直している。

また、本名も「OHSHIBA TOHRU」と記されており、芸名の由来もうかがえる。

ネットでは「やっぱイケメソだよなあ」「伊東純也だ！」「右は元嵐のニノかな」「伊東純也かと思ったら、若い頃のルー大柴だったの無理すぎる」「ルー大柴の若い時イナズマ走るくらいカッコいいな」「ということは伊東純也の未来はドリブルできるルー大柴ってことでOK？」などの声が上がっていた。