ネーションズリーグ

バレーボール男子のネーションズリーグ予選ラウンド第2週フランス大会が24日、フランス・オルレアンで開幕し、日本とセルビアが対戦した。40度に迫るような酷暑のため、異例の暑さ対策がとられ、ファンの注目を集めた。

日本がセルビアと対戦したフランス大会の初戦。異例の暑さ対策がとられた。

中継したU-NEXTの実況は、会場の外が気温38度に達していると説明。特別措置として、どちらかのチームが8点と16点に達した時点で60秒間のクーリングブレイクを実施し、セット間の休憩時間は3分から5分に延長となった。

第1セット、日本が8点に達して最初のクーリングブレイク。汗だくの西田有志や高橋藍は水分補給していた。

開催中のサッ カーW杯でもハイドレーションブレイク（給水タイム）が導入されていることもあり、Xには「バレーで給水タイムか」「フランス暑すぎてバレーにも給水タイムできてるわ」「バレーにも給水タイムあるんだ？？」などのコメントが寄せられていた。

試合は日本が3-1でセルビアを下し、第1週から無傷の5連勝とした。



（THE ANSWER編集部）