今回紹介するのは、Threadsに投稿された、猫ちゃんのブラッシング中に起きたまさかの瞬間。飼い主さんは、いつものように猫ちゃんの毛並みを整えていた模様。しかし、ブラシがお腹周辺に差しかかったそのとき、空気が一変したみたいです。

投稿はThreadsにて32万回以上表示され、1.5万件以上のいいねが寄せられるなど、多くの猫好きたちの注目を集めました。

【動画：ブラッシング中、リラックスしていた猫→『お腹にブラシが触れた』次の瞬間…まさかの光景】

お腹ブラシはどうやらNGだったサンちゃん

今回、Threadsに投稿したのは「San&Kapa&Pepa」さん。登場したのは、猫のサンちゃんです。サンちゃんは、穏やかなおばあちゃん猫とのこと。白くふわふわした毛並みが印象的で、やわらかそうな寝床の上でゆったりくつろいでいます。

飼い主さんは、そんなサンちゃんの毛並みをブラッシングしていたそうです。体を横にして寝転びながら、のんびり過ごしていたサンちゃんでしたが…お腹周辺にブラシが触れた瞬間、サンちゃんの激おこスイッチが入ってしまったようです。

お腹を触られるのは、サンちゃんにとってどうやらNGだった模様。怒ったサンちゃんは、飼い主さんに猫パンチ。しかも、パンチしたあとも終わりではありません。サンちゃんは、ジト目で飼い主さんをガン見。その目にはしっかりと抗議の気配が…。

パンチ直後には口をぱくぱくしていたとのこと。まるで「今の、どういうことですか？」と文句を言っているようにも見えます。猫語は分からなくても、これは謝ったほうがよさそうな空気です。そんなサンちゃんの迫力に、飼い主さんも思わず「ご、ごめんなさい…」と謝罪されたのだとか…。

猫パンチのあとも、目でしっかり抗議

サンちゃんの様子を見たThreadsユーザーたちからは、「急な「下手くそかぁ！！！！」みたいな目がマジのお怒り」「いきなりキレるタイプ…パンチのあとの目がいいですね」「パンチした後の「チッ」って顔がいい」などの声が多く寄せられていました。

Threadsアカウント「San&Kapa&Pepa」では、サンちゃん、カッパちゃん、ペッパーちゃんたちとの日常の様子が投稿されています。何気ない仕草や表情から、猫ちゃんたちそれぞれの個性が伝わってくる投稿が魅力です。

写真・動画提供：Threadsアカウント「San&Kapa&Pepa」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。