今回紹介するのは、Threadsに投稿された、犬と猫のやさしい成長記録。「我が家に来た日」と「3歳」の現在を並べた2枚の写真。そこに写っていたのは、小さな白い猫ちゃんと、そばで見守るワンちゃんでした。時間が流れても変わらないふたりの距離感に、思わずじんわりしてしまいます。

投稿はThreadsにて、2.7万回以上表示。4,462件以上のいいねが寄せられるなど、たくさんの人の注目を集めました。

【写真：先住犬と『家に来たばかりの保護子猫』→約３年後……心温まる『成長ビフォーアフター』】

小さな白猫ちゃんをそっと見つめるワンちゃん

今回、Threadsに投稿したのは「彩～Couleur～ クルール」さん。登場したのは、ワンちゃんと白い保護猫ちゃんです。まず投稿されたのは、家族になったばかりの頃の白猫ちゃん。人の手のひらにすっぽり収まるほど小さく、まだあどけない雰囲気が残っています。

そのすぐそばで、そっと顔を近づけているのが先住犬ちゃん。鼻先を近づけながらも、強く押しつけるような様子ではなく、慎重に「だれかな？」と確認していたようです。やさしい距離感ですね。

2枚目の写真では、白猫ちゃんはすっかり立派な姿に成長。ふわふわの白い毛並みが目を引きます。ワンちゃんと向かい合い、ケージの前でまるで会話をしているかのようなふたり。ワンちゃんも、まるで「大きくなったね」とでも言っているようです。体の大きさや雰囲気は変わっていても、ふたりの間に流れるやさしい空気はそのままでしたね。

3歳になっても変わらないふたりの距離感

この様子を見たThreadsユーザーたちからは、「そんなにモッフモフなポテンシャルを秘めてたのね」「仲良しが伝わって萌える」「なんて愛おしい」などの声が多く寄せられていました。

Threadsアカウント「彩～Couleur～ クルール」では、保護猫ちゃんたちとの日常が投稿されています。犬と猫、種は違っても、同じお家で少しずつ距離を縮めていく姿には、何度見ても胸がほっこりしてしまいます。

写真・動画提供：Threadsアカウント「彩～Couleur～ クルール」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。