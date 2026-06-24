猫が飼い主を「嫌っている」ときのサイン5選

1.近づくと逃げる・距離を置く

飼い主が部屋に入ったときや、触ろうとして近づいたときに、サッと物陰に隠れたり別の部屋へ逃げたりする行動です。

また、同じ部屋にいても常に一定以上の距離を保ち、近づかせてくれない場合も、今は警戒されているサインと言えます。

2.触ろうとすると怒る

優しく撫でようとしただけなのに、「シャー」と声を上げて威嚇したり、ウーと唸ったりする行動です。

ときには手を出して引っかいたり、噛みついてきたりすることもあります。これは猫が強い拒絶や恐怖を感じている証拠です。

3.しっぽを激しく左右に振る

犬とは違い、猫がしっぽをパタパタと激しく左右に振ったり、床に叩きつけたりしているときは、イライラして不機嫌なサインです。

この状態のときにしつこく構ってしまうと、さらに嫌われてしまう原因になります。

4.名前を呼んでも完全に無視する

耳をこちらに向けることもなく、ピクリとも動かずに完全に無視する状態です。

猫は耳が良いので飼い主の声は聞こえていますが、あえて反応しないことで「今は構わないでほしい」「関わりたくない」という意思表示をしています。

5.抱っこをすると激しく暴れて嫌がる

抱き上げた瞬間に体をピンと突っぱねて暴れたり、すぐに腕からすり抜けて逃げ出そうとしたりする行動です。

拘束されること自体が苦手な猫は多いですが、飼い主への信頼感が薄いと、より強い拒絶反応を示すようになります。

猫に避けられてしまう理由

大声を出す・バタバタと大きな音を立てて動く

猫は耳がとても良いため、大きな声や突然の物音が大嫌いです。

家の中で大声で話したり、足音を大きく立てて歩いたり、物をドタバタと置いたりする人は、猫にとって「怖くて落ち着かない存在」になってしまいます。

しつこく構いすぎる

猫が寝ているときや一人でリラックスしているときに、無理やり捕まえて抱っこしたり、しつこく触り続けたりするのは控えましょう。

猫は自分のペースを乱されることが大の苦手なため、構いすぎると嫌われてしまいます。

香水やタバコなど強いニオイがする

猫は人間の何倍も鼻が利くため、強いニオイにとても敏感です。

飼い主がつけている香水や柔軟剤、タバコのニオイ、柑橘類の香りなどは、猫にとって不快な悪臭となり、そのニオイがする人を避けるようになります。

目をじっと見つめすぎる

可愛いからといって、猫の目を正面からじっと見つめ続けるのは逆効果です。

猫の世界では、目をそらさずに見つめ合うことは「敵意」や「ケンカの合図」を意味します。そのため、見つめられすぎると恐怖を感じてしまうのです。

愛猫との関係改善のコツ

一度嫌われてしまったと感じても、諦める必要はありません。猫の習性を理解して正しい接し方を心がければ、少しずつ信頼関係を取り戻すことができます。

関係を良くするためには、まずこちらから無理に触ったり追いかけたりせず、猫のペースに任せてそっとしておいてあげる「程よい距離感」が大切です。

また、毎日のご飯やおやつを直接あげる係になることで、猫に「この人といると良いことがある」と覚えてもらいやすくなります。

声をかけるときは優しく静かなトーンを意識し、猫の目をじっと見つめずにゆっくり瞬きをして敵意がないことを伝えましょう。人間の都合を押し付けず、居心地の良い環境を作ってあげることで、猫は少しずつ心を開いてくれるようになります。

まとめ

猫に避けられるサインが見られても、接し方を変えれば関係は必ず変えられます。大切なのは、人間の都合を押し付けず、猫の気持ちを一番に考えて見守ることです。

焦らずゆっくりと、愛猫が安心して甘えられる優しい飼い主を目指していきましょうね。