「出かけたくなくなるね」「私もされたい…」と絶賛の声が寄せられることとなったのは、お出かけする飼い主さんを引き止める猫ちゃんの光景。お出かけの準備をしていた飼い主さんの足元にやってきた猫ちゃんの、『可愛すぎる引き止め方』が反響を呼んでいます。投稿は再生回数27万回を突破し、たくさんの人に癒やしを届けています。

【動画：出かけようと準備を始めたら、猫がやってきて…とんでもなく尊い『引き止め方』】

支度中に、ハナちゃんがやってきて…

猫ちゃんの『可愛すぎる引き止め方』が話題となっているのは、Instagramアカウント『mharum』に投稿された、ある日の光景。その日、飼い主さんはお出かけをするため支度をしていたそう。すると、飼い主さんの足元に茶トラ猫のハナちゃんがやってきたといいます。

ハナちゃんにかまってあげたいものの、これからお出かけをしなければいけない飼い主さん。たくさん撫でてあげたいけれど、ここはグッと我慢です。しかし、ハナちゃんは飼い主さんがこれからどこかへ行ってしまうのが分かっているのか、『あること』をして、飼い主さんを引き止めるのでした。

可愛すぎる『引き止め方』にキュン♡

お出かけの準備をしていた飼い主さんのところへやってきたハナちゃん。するとハナちゃんは…後ろ足で立ち上がって、前足を飼い主さんへと伸ばしたそう！そして、「抱っこして～」と言うかのように、飼い主さんに甘えてきたのだといいます。

飼い主さんに何か伝えるように声を上げながら、一生懸命通せんぼをするハナちゃん。そんな可愛い甘え方をされたら、お出かけの予定をキャンセルしてしまいそうです。

「私が抱っこします！」と、立候補者が続々

その後も、飼い主さんを引き止めるように抱っこを要求するハナちゃん。そんな誘惑と戦いながらハナちゃんの様子を見守っていると、ハナちゃんは引き止めることを諦めたご様子で、飼い主さんの前から立ち退いてくれたといいます。

そんな可愛すぎるハナちゃんの通せんぼの光景を見た人たちからは、「私が抱っこします！」と、抱っこ係になりたいと立候補の声があがることに。きっと、こんなに可愛い引き止め方をされて、飼い主さんもお出かけの決意が揺らいでしまったのではないでしょうか？

そんなお出かけ前の光景には、「可愛すぎる！」「抱っこ大好きなんですね♪」「ごまかしても、猫ちゃんには出かけるのバレバレなんですよね」といったコメントが寄せられることに。

Instagramアカウント『mharum』では、甘えん坊なハナちゃんと、21歳のおじいちゃん猫ハルくんの日々の様子が投稿されていますよ。

ハナちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「mharum」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。