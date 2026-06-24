モデルの阿部なつきが23日、自身のインスタグラムを更新。カジュアルコーデで自然あふれる川沿いでのショットをアップした。



【写真】最強ボリューミーな前かがみ まぶしすぎる白T姿

「上高地trip」と題した投稿で、阿部は「まるでスイスみたいな景色 北アルプスに囲まれた長野県・上高地へ。」と続けた。アップした写真は白Tシャツ姿にデニムを合わせたコーデ。バックには緑あふれる山々と穏やかに流れる川、絵に描いたような絶景美女ができあがっている。



「新宿からバスで約5時間」とバスの絵文字付きで記し、「エメラルドグリーンの川と澄んだ空気、 どこを見ても絵になる景色に癒された2日間でした」とし、上高地帝国ホテルに宿泊したことも明かした。同ホテルは日本初の山岳リゾートホテルで開業は1933年。アルプスを想起させる赤い屋根で山小屋風の外観も印象的だ。



リラックスした時間を過ごせたこともうかがわせる。「自然の中にいると、 『もっと頑張らなきゃ』じゃなくて、 今あるものの豊かさに目を向けられる気がする。 都会では気づけない贅沢な時間でした」と思いをつづった。



ほかにも、白のキャミソールにシアー感のあるカーディガンを合わせたスタイルや川沿いで前かがみ気味になった姿、美しい木々を見つめるショットなども公開。隠しきれない破壊力満点のスタイルとスケール感のある景色のコラボは最強すぎる。



ファンからは「緑と映えるね」「美しすぎる」「癒やされます」「日本一のスタイルだって事は知ってましたが」「美の共演ですね」などのコメントが寄せられていた。阿部は1999年生まれ。スタイルの良さから“令和の峰不二子”の愛称でも知られる。



（よろず～ニュース編集部）