IoT機能から食品ロス対策まで動画で学べる！ 「冷蔵庫の日」ウェブサイト

記事ポイント JEMAが6月21日「冷蔵庫の日」に啓発サイト公開最新大容量冷蔵庫の活用法を動画で案内7月31日までプレゼントキャンペーン開催 JEMAが6月21日「冷蔵庫の日」に啓発サイト公開最新大容量冷蔵庫の活用法を動画で案内7月31日までプレゼントキャンペーン開催

日本電機工業会（JEMA）は、夏至の日（6月21日）を「冷蔵庫の日」と定め、冷蔵庫の上手な使い方を紹介する啓発ウェブサイトを公開しています。

「あしたをラクに たよれる家事のパートナー」をテーマに、最新の大容量冷蔵庫の省エネ性・鮮度保持・IoT機能など多岐にわたる内容を、動画も交えて案内しています。

「冷蔵庫の日」ウェブサイト

サイトテーマ：「あしたをラクに たよれる家事のパートナー」紹介内容：省エネ性／鮮度保持／省スペース／収納／冷蔵庫の容量選び／多機能な冷凍室／IoT機能プレゼントキャンペーン期間：〜2026年7月31日（木）

日本電機工業会（JEMA）は1948年に設立された電機産業の総合的な業界団体です。

パナソニック、三菱電機、シャープ、日立、東芝ライフスタイルをはじめ、国内の主要家電メーカー約280社が加盟する大規模な組織となっています。

電機産業全体の発展と普及啓発を担う中核的な存在です。

毎年、冷蔵庫が最も活躍する梅雨から夏への節目にあたる夏至の日を「冷蔵庫の日」と定めています。

この日を起点に、正しい使い方の普及と啓発活動を継続的に展開。

消費者への情報提供を通じて、冷蔵庫の適切な活用を後押ししています。

特設ウェブサイトでは、最新の大容量冷蔵庫が備える省エネ性能を紹介。

従来モデルとの消費電力の違いや、日常的な節電効果についても詳しく触れています。

最新技術の進化を具体的な数値で確認できる内容です。

冷蔵庫は家庭内で年間を通じて稼働する機器であり、省エネ性能の高いモデルへの買い替えが家庭の消費電力削減に直結する場合があります。

サイト上ではその選び方の目安も掘り下げて解説されており、購入前の検討に役立てられます。

ライフスタイルや家族構成に合った容量・機能の見極め方も丁寧に示されています。

実際の暮らしに即した視点での情報提供が特徴です。

鮮度保持機能については、梅雨から夏にかけての高温多湿な時季に特に役立つ保存のコツが案内されています。

食材ごとの適切な保管場所や温度帯の考え方も紹介されており、食品ロスの削減にもつながる内容です。

夏の食卓を支える実践的な知識が充実しています。

野菜室や冷蔵室それぞれの特性を活かした収納方法も紹介内容に含まれています。

省スペース設計の冷蔵庫が持つ設置上のメリットも詳しく解説されており、キッチンレイアウトに制約がある家庭にとっても参考になります。

冷蔵庫選びの幅を広げてくれる内容となっています。

家庭の間取りや台所のサイズに合わせた容量選びの考え方は、実際に機種を検討する際の参考になります。

多機能な冷凍室については、急速冷凍や長期保存に向いた食材の種類など、冷凍室をより広く活用するための情報が取り上げられています。

IoT機能を備えたモデルでは、スマートフォンと連携して庫内の温度管理や食材の状態を外出先から把握できる仕組みが紹介されています。

これらの機能は動画でも紹介されており、文字だけでは伝わりにくい操作感や庫内レイアウトを映像で把握できます。

食品ロス対策動画

食品ロス対策動画では、冷蔵庫の使い方を見直すことで食材の無駄を減らす具体的な方法が取り上げられています。

梅雨から夏の時季は食品が傷みやすく、冷蔵庫の機能を正しく使いこなすことが食材の鮮度保持に直結します。

カテサポ紹介動画とあわせて、「冷蔵庫の日」ウェブサイト上で視聴できます。

冷蔵庫専門委員会の加盟各社はアクア、シャープ、東芝ライフスタイル、パナソニック、日立グローバルライフソリューションズ、三菱電機の6社で、各社の知見を横断的にまとめた内容になっています。

庫内の整理術や食材の配置を動画形式で確認することで、日々の家事に取り入れやすい実践的な使い方が身につきます。

「冷蔵庫の日」を機に省エネ性能や鮮度保持機能、IoT連携の活用を見直すと、食品ロスの削減と電力消費の抑制を同時に進められます。

7月31日（木）まではプレゼントキャンペーンも開催しており、ウェブサイトを訪れるきっかけとして活用できます。

「冷蔵庫の日」ウェブサイトの紹介でした。

よくある質問

Q. 「冷蔵庫の日」ウェブサイトではどのような内容を紹介していますか？

A. 「あしたをラクに たよれる家事のパートナー」をテーマに、最新大容量冷蔵庫の省エネ性、鮮度保持、省スペース、収納、容量選びの目安、多機能な冷凍室、IoT機能を紹介しています。

食品ロス対策動画やカテサポ紹介動画も掲載されています。

Q. 「冷蔵庫の日」はいつですか？

A. 毎年の夏至の日で、2026年は6月21日です。

日本電機工業会（JEMA）が、冷蔵庫が最も活躍する梅雨から夏への節目にあたる日として定めています。

Q. プレゼントキャンペーンの期間はいつまでですか？

A. 2026年7月31日（木）まで開催しています。

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