伴走型MDM支援がグローバルで評価！ NSW「Delivery Partner of the Year」受賞

記事ポイント NSWがStibo Systems「Delivery Partner of the Year」受賞アジア太平洋賞に続く2年連続グローバル受賞ポルトガル・リスボン「PATH 2026」で発表 NSWがStibo Systems「Delivery Partner of the Year」受賞アジア太平洋賞に続く2年連続グローバル受賞ポルトガル・リスボン「PATH 2026」で発表

NSWが、AIを活用したマスターデータ管理を手掛けるStibo Systemsのグローバルアワード「Delivery Partner of the Year」を受賞しました。

2026年5月19日〜20日にポルトガル・リスボンで開催されたStibo Systems主催イベント「PATH 2026」での発表で、2025年のアジア太平洋地域デリバリーパートナー賞に続く受賞となります。

NSW「Delivery Partner of the Year」受賞

受賞アワード：Stibo Systems グローバルアワード「Delivery Partner of the Year」受賞発表日：2026年5月19日〜20日（「PATH 2026」開催期間内）開催地：ポルトガル・リスボン前回受賞：2025年 アジア太平洋地域「Delivery Partner of the Year」

NSWは1966年創業の独立系システムインテグレーターで、製造・流通業向けのシステム構築からITインフラ設計・運用、自社データセンターを活用したクラウドサービスまでをワンストップで提供しています。

近年はIoT・AI・エッジコンピューティング領域での価値創造に注力しており、Stibo SystemsのMDMプラットフォーム「Stibo Systems MDM」の販売・導入・運用支援を手掛けてきました。

Stibo Systemsは、AIを活用したマスターデータ管理（MDM）を通じて信頼できるデータ基盤の構築をリードするデンマーク発の企業です。

堅牢かつ柔軟なSaaSプラットフォームにより、世界中の企業が優れた顧客体験およびプロダクト体験を実現できるよう支援しています。

伴走型支援と柔軟な顧客対応が受賞の背景

NSWはデータマネジメント製品の販売から導入・運用に至るまでの一貫したサポートに加え、データ統合開発の実績を活かしたユーザー向け教育も提供しています。

導入後の活用定着を見据えた支援により、顧客企業がデータ活用を継続できる環境づくりに取り組んできました。

こうした伴走型のアプローチと、顧客ニーズに応じた柔軟な対応がStibo Systemsから高く評価され、今回のグローバル受賞につながっています。

Stibo Systems Senior Vice President（Global Alliances）のGauri Chawla氏は、「NSWは単にプロジェクトを完遂するにとどまらず、常に期待を上回る最高の成果を追求している。複雑な課題を世界基準のインパクトへと昇華させ、優れた実行力こそが持続的な成功をもたらすということを自ら証明した」とコメントしています。

また、国内有数の企業における変革への取り組みについて、「NSWの緻密さ、困難を乗り越える対応力、そして世界水準の実行力と大胆なビジョンが融合したときに、いかに大きな可能性が開かれるかを明確に物語っている」と述べています。

2年連続受賞が示す実績の積み重ね

NSWは2025年にアジア太平洋地域のデリバリーパートナー賞を受賞しており、地域での実績を積み重ねた上で、今回グローバルアワードへの選出に至りました。

NSW執行役員常務 サービスソリューション事業本部長の宇川祐行氏は、「今回の受賞は、当社の取り組みを継続してご評価いただいたものと受け止めている。今後もStibo Systemsとのパートナーシップのもと、顧客のデータ活用を支援し、活用の定着と価値創出に取り組んでいく」とコメントしています。

MDMプラットフォーム「Stibo Systems MDM」は、企業が保有するマスターデータを一元管理し、業務効率の向上や成長・変革の推進、AIの活用強化をもたらすSaaSソリューションです。

NSWはこのプラットフォームの導入支援を通じて、顧客企業のデータ基盤整備を推進してきました。

NSWとStibo Systemsの連携によるデータマネジメント支援は、国内企業のデジタル変革を後押しするパートナーシップとして継続していきます。

NSWとStibo Systemsの「Delivery Partner of the Year」受賞の紹介でした。

よくある質問

Q. 今回NSWが受賞したアワードの名称は何ですか？

A. Stibo Systemsが主催するグローバルアワード「Delivery Partner of the Year」です。

2026年5月19日〜20日にポルトガル・リスボンで開催されたイベント「PATH 2026」において選出が発表されました。

Q. NSWは過去にも同様のアワードを受賞していますか？

A. はい。

NSWは2025年にStibo Systemsのアジア太平洋地域「Delivery Partner of the Year」を受賞しており、今回のグローバルアワード受賞はその実績も踏まえた選出となっています。

Q. NSWのMDM支援とはどのような内容ですか？

A. NSWはMDMプラットフォーム「Stibo Systems MDM」の販売から導入・運用までを一貫して支援しています。

さらにデータ統合開発の実績を活かしたユーザー向け教育も提供し、顧客企業のデータ活用定着を支える環境づくりに取り組んでいます。

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