サッカーＷ杯北中米大会で戦っている日本代表「森保ジャパン」は２３日（日本時間２４日）、練習拠点の米ナッシュビルでの調整を終え、１次リーグ（Ｌ）首位突破がかかる最終第３戦、スウェーデン戦（２５日＝同２６日午前８時キックオフ）が行われる米ダラスへ入った。４―０で快勝した前戦のチュニジア戦で２ゴールを挙げたＦＷ上田綺世（２７）＝フェイエノールト＝の連続得点に期待がかかる。

上田の表情と言葉に、自覚と風格が漂っていた。チュニジア戦での２ゴール１アシストの大活躍でつかんだ自信と余裕を胸に臨むスウェーデン戦。「一つ肩の力が抜けたというのはありますね。プレーはしやすいです」。日本のエースの視界は開けている。

オランダリーグで２５ゴールを記録し、得点王に輝いた点取り屋は、同リーグ開幕から１０試合で１１ゴールを稼ぐなど、波に乗ったら止められない性分。かつて元日本代表ＭＦ本田圭佑が「ゴールはケチャップのようなもの。出ないときは出ないが、一度出るとドバっと出る」と語ったことからサッカー界でも定着した表現「ケチャドバ」に期待がかかる。スウェーデン戦で、日本は１次Ｌ突破後の決勝トーナメントでの戦いを見据えたターンオーバー（大幅なメンバー入れ替え）の可能性もある中で、上田は量産態勢も見据え、頼もしい言葉をドバっと出した。

「これからも得点が求められる。自分が出た時間でどうやって結果を残し、チームを助けるかは常に考えている」

スウェーデンは第２戦でオランダに１―５で大敗し、サイド攻撃のクロスから４失点している。弱点は明白だ。「いいクロスを上げられる選手も多くいる。僕もしっかり入っていく」とチュニジア戦でクロスを頭で合わせ、自身２点目を奪った場面のような、サイドからのボールを仕留める青写真を描く。

今大会は各国のストライカーが躍動しており、アルゼンチン代表ＦＷメッシ（５得点）、フランス代表ＦＷエムバペ（４得点）らが驚異的ペースでゴールを重ねている。上田は「刺激は受けるけど…」と前置きした上で、ストライカーの宿命を語った。

「毎試合、チームはＦＷにゴールを期待する。スターでも無名選手でも、ＦＷは試合に出る以上、スコアを動かすことを仕事にしている。ああいう活躍をチームはしてほしいだろうし、ＦＷはしなきゃいけない」

ＦＷの仕事は、ゴールを決めること。スコアを動かし、勝利をもたらすこと。ＦＷという肩書を持つ以上、やるべきことは決まっている。チュニジア戦に続き、スウェーデンのゴールを破る準備は万全だ。アルゼンチンにはメッシが、フランスにはエムバペが、日本には上田綺世がいる。（岡島 智哉）

◆上田のチュニジア戦ＶＴＲ Ｗ杯初ゴールを含む日本選手初の１試合２ゴール、１アシストでアジア勢最多４得点に貢献した。１―０の前半３１分。ドリブルで持ち運び、ペナルティーエリア外から右足を振りぬくと、相手ＤＦの股を抜けてゴール左隅に突き刺した。後半２４分に伊東のチーム３点目をアシストした。同３８分はＭＦ佐野の右クロスをヘディングシュート。山なりの軌道を描き、相手ＧＫ、ＤＦ２人の頭上を越えて右サイドネットを揺らした。

◆ケチャップドバドバ 元オランダ代表ＦＷ、ファンニステルローイが「ゴールはケチャップのよう。出ないときは出ないが、出る時はドバドバ出る」と話したことが由来。２０１２年９月のイラク戦で決定機を逃した本田圭佑が「名ストライカーが言っていた」と口にしたことで、再び注目を集めた。