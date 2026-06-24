五島の塩がアルフォートを引き締める夏の5品！ 夏の塩スイーツフェア

記事ポイント 五島近海産「矢堅目の塩」使用の期間限定スイーツ5品を6月23日全国発売アルフォート・エリーゼ・トリュフに塩バター・塩ミルク風味が登場塩の後にまろやかさが広がるすっきりした後味 五島近海産「矢堅目の塩」使用の期間限定スイーツ5品を6月23日全国発売アルフォート・エリーゼ・トリュフに塩バター・塩ミルク風味が登場塩の後にまろやかさが広がるすっきりした後味

ブルボンが、長崎県五島近海の海水で作られた「矢堅目の塩」を加えた”夏の塩スイーツフェア”商品5品を2026年6月23日（火）より期間限定で全国販売しています。

塩味の後にまろやかさが広がる「矢堅目の塩」を練り込み、甘さを引き立てながらもすっきりとした後味に仕上げた、この時期だけのラインナップです。

“夏の塩スイーツフェア”

発売日：2026年6月23日（火）全国発売販売チャネル（予定）：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など価格：オープンプライス

ブルボンは1924年（大正13年）に新潟県柏崎市で創業した菓子メーカーで、アルフォート・エリーゼをはじめとするロングセラー商品を多数展開しています。

今回の”夏の塩スイーツフェア”は、定番商品に長崎県産の海水塩「矢堅目の塩」を組み合わせた期間限定シリーズです。

「矢堅目の塩」は海水100%を原料に、添加剤を一切加えず蒸発法で海水中の塩類を結晶化させる古代からの製法で作られます。

塩味が先に来て、後からまろやかさが広がる風味が、スイーツの甘さをより際立たせます。

「アルフォート塩バター」

商品名：アルフォート塩バター内容量：126g（個装紙込み）賞味期限：9カ月※一部コンビニエンスストアで取り扱いがあります

ビスケットとチョコレートに矢堅目の塩を練り込んだアルフォートです。

香ばしいビスケットにはフランス産の発酵バターを加え、コクのある味わいに仕上げています。

塩味が甘味を引き立てながら、さっぱりとした後口が続きます。

フランス産発酵バターの深いコクと矢堅目の塩の塩味が組み合わさり、一口食べるごとにバランスの取れた味わいが楽しめます。

「アルフォートミニチョコレート塩バター」

商品名：アルフォートミニチョコレート塩バター内容量：12個賞味期限：9カ月※コンビニエンスストアにて取り扱いがあります

発酵バターを練り込んで焼きあげたビスケットと、塩味のきいたさわやかなチョコレートを組み合わせたアルフォートミニチョコレートです。

バターのコクにすっきりとした塩の味わいが加わり、食べやすいひと口サイズで楽しめます。

個包装12個入りで、少しずつ味わえるのも特徴です。

塩のさわやかさがチョコレートの濃さを引き締め、後味がすっきりとしています。

「ミニ濃厚チョコブラウニー塩ミルク」

商品名：ミニ濃厚チョコブラウニー塩ミルク内容量：106g（個装紙込み）賞味期限：6カ月※一部コンビニエンスストアで取り扱いがあります

チョコレートのおいしさがぎゅっとつまったひとくちサイズのブラウニーで、生地に矢堅目の塩を練り込んで焼きあげています。

塩をきかせることで濃厚なチョコレートの甘さとコク深いミルクの味わいが際立ち、一粒ごとにしっかりした満足感があります。

ひとくちサイズながらブラウニーらしいしっとりした食感と、ミルクの風味がしっかり感じられる仕上がりです。

「エリーゼ塩ミルク」

商品名：エリーゼ塩ミルク内容量：32本（2本×16袋）賞味期限：12カ月

サクッと軽い歯ざわりのウエハースで、塩をきかせたミルク風味のクリームを包んだエリーゼです。

塩でミルクの風味を際立たせながら、スッキリとした後味に仕上げています。

2本×16袋の個包装で、持ち運びにも向いています。

軽やかなウエハースの食感とミルクの甘みに、塩のさわやかさが溶け込んだバランスが楽しめます。

「71g夏トリュフ塩ミルク」

商品名：71g夏トリュフ塩ミルク内容量：71g（個装紙込み）賞味期限：10カ月※コンビニエンスストアにて取り扱いがあります

塩のきいたミルク風味のクリームを閉じ込めたトリュフチョコレートです。

チョコレートの甘みをキリッとした塩の味わいが引き締め、夏でも食べやすい仕上がりになっています。

一粒一粒にミルクのクリームがたっぷり入っています。

トリュフならではのなめらかなクリームと、外側のチョコの甘みに塩のキレが加わることで、暑い季節にもすっきり味わえます。

「矢堅目の塩」

長崎県五島近海の海水だけを原料に、十分な時間と手間をかけて作られる塩です。

海水100%を使い、添加剤を一切加えずに蒸発法で水分を除くことで、海水中の塩類を結晶化させる古代からの製法で生み出しています。

塩味の後にまろやかさが広がる風味が、スイーツ全体の甘さを引き立てます。

5品すべてに「矢堅目の塩」が使われており、チョコレート・ビスケット・ブラウニー・ウエハース・トリュフと異なる食感や素材との組み合わせで、塩スイーツの幅広い楽しみ方が味わえます。

どの商品も塩の効果で後口がすっきりし、夏の暑い時期に手が伸びやすいおいしさです。

ブルボン”夏の塩スイーツフェア”の紹介でした。

よくある質問

Q. “夏の塩スイーツフェア”の5品はどこで買えますか？

A. 量販店・ドラッグストア・小売店・売店などで購入できます。

「アルフォート塩バター」「ミニ濃厚チョコブラウニー塩ミルク」は一部コンビニエンスストアでも取り扱いがあります。

「アルフォートミニチョコレート塩バター」と「71g夏トリュフ塩ミルク」はコンビニエンスストアにて取り扱いがあります。

Q. 「矢堅目の塩」はどのように作られていますか？

A. 長崎県五島近海の海水を100%原料にし、添加剤を一切加えずに蒸発法で水分を除いて塩類を結晶化させる古代からの製法で作られています。

Q. 5品の価格はいくらですか？

A. 5品すべてオープンプライスです。

店舗によって価格が異なります。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 五島の塩がアルフォートを引き締める夏の5品！ 夏の塩スイーツフェア appeared first on Dtimes.