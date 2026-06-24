粒塩がキャラメルの甘みを引き締めるひとくちサイズ！ ブルボン「ひとくちルマンド塩キャラメルアイス味」

記事ポイント 香ばしいキャラメル風味のクリームで包んだ塩キャラメルアイス味が期間限定で全国発売粒塩の塩味がクリームのまろやかな甘みを引き立てるマイルドな仕上がり冷やして食べるとよりザクザクとした食感が楽しめる 香ばしいキャラメル風味のクリームで包んだ塩キャラメルアイス味が期間限定で全国発売粒塩の塩味がクリームのまろやかな甘みを引き立てるマイルドな仕上がり冷やして食べるとよりザクザクとした食感が楽しめる

ブルボンが、「ひとくちルマンド」シリーズの新作「ひとくちルマンド塩キャラメルアイス味」を2026年6月23日(火)に期間限定で全国発売しました。

ギュッとつまったクレープ生地を香ばしいキャラメル風味のクリームで包み込み、塩キャラメルアイスの味わいをひとくちサイズに凝縮した一品です。

ブルボン「ひとくちルマンド塩キャラメルアイス味」

商品名：ひとくちルマンド塩キャラメルアイス味内容量：47g発売日：2026年6月23日(火) 全国発売価格：オープンプライス販売チャネル：コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、小売店、売店など賞味期限：12カ月

1974年の発売以来、ブルボンを代表するロングセラーとして親しまれてきた「ルマンド」。

何層にも重なったクレープ生地をクリームで包んだ独自の形状と軽やかな食感が特徴で、フランス語で”世界”を意味する「ル・モンド」に由来して命名されました。

現在は「ひとくちルマンド」として一口サイズのバリエーション展開が続いています。

今回の新作は、その「ひとくちルマンド」シリーズに加わる期間限定の塩キャラメルアイス味です。

ギュッとつまったクレープ生地を、香ばしいキャラメル風味のクリームで包み込み、塩キャラメルアイスの味わいを表現しています。

粒塩がキャラメルクリームの甘みを引き立てる味わい

「ひとくちルマンド塩キャラメルアイス味」は、クレープ生地をキャラメル風味のクリームで包んだ構造です。

クリームには粒塩が使われており、塩の存在感がしっかりと感じられます。

粒塩の塩味がクリームのまろやかな甘みを引き立て、キャラメルのコクをほどよく引き締めたマイルドな後味に仕上がっています。

甘すぎず、くどくなりすぎない塩と甘さのバランスが特徴です。

ひとくちサイズのため、一粒ずつ手軽につまんで食べられます。

袋を開けてそのまま食べても、冷蔵庫で冷やして食べても、それぞれ異なる楽しみ方があります。

冷やして食べるとザクザク食感が増す

「ひとくちルマンド塩キャラメルアイス味」は、冷やして食べることでよりザクザクとした食感が楽しめます。

クレープ生地は常温でも軽やかな食感ですが、冷やすことでさらにしっかりとした歯ざわりに変化します。

夏場の冷たいおやつとして冷蔵庫に入れておくのも一つの楽しみ方です。

コンビニエンスストアや量販店など幅広いチャネルで取り扱われる予定のため、普段の買い物の場所で購入できます。

期間限定販売のため、販売期間中に楽しめる一品です。

「ひとくちルマンド塩キャラメルアイス味」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「ひとくちルマンド塩キャラメルアイス味」はどこで買えますか？

A. コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、小売店、売店など幅広いチャネルで取り扱われる予定です。

2026年6月23日(火)より全国で販売が始まっています。

Q. 冷やして食べるとどうなりますか？

A. 冷やして食べることで、通常時よりもよりザクザクとした食感が楽しめます。

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