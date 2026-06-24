歌手・ＬｉＳＡの誕生日ショットが話題になっている。

２４日に更新したインスタグラムに「３９歳になりました」と誕生日を迎えたことを報告した。続けて「アナタと元気に歌って遊べる身体と、飽きずに諦めずにワクワクしながらＬｉＳＡを続けさせてくれるアナタに感謝しています」と記し、「さんきゅー！な気持ちを込めて、みんなみんな、世界中でＬｉＳＡを楽しんでくれるアナタに会えるだけ会いに行きます。世界中を巻き込んで この身体と心が続くまで！ 今日もいい日だっ」と続けた。最後に「今日、わたしを思い出してくれてありがとう！ たくさんのお祝いを本当にありがとう！」と感謝の言葉とともに、ケーキなどの複数の画像を投稿した。

この投稿に、女性デュオ「ＰＵＦＦＹ」の大貫亜美から「わー！おめでとう」など著名人からのコメント寄せられている。さらに、ファンからは「ＬｉＳＡさん、お誕生日おめでとうございます いつもパワフルで愛らしい姿を発信し続けてくれて、たくさんのやさしさと希望を届けてくれて本当にありがとう(ございます)変わらず、大好きだよ〜〜〜」「ＬｉＳＡちゃん、おめでとう〜 ＬｉＳＡちゃんもケーキもめちゃくちゃ可愛い」「３９歳にはとても見えません！」などの反応が投稿されている。