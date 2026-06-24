捨てずに一皿へ変える冷めポテトのリメイク術！ 「冷めても愛せる フライドポテト アレンジレシピキャンペーン」

記事ポイント 冷めたフライドポテトのアレンジレシピをInstagramで6月19日から募集形状・フレーバー・調理法すべて自由のジャンル不問優秀作品10名にモスカード5,000円分・応募は7月10日まで 冷めたフライドポテトのアレンジレシピをInstagramで6月19日から募集形状・フレーバー・調理法すべて自由のジャンル不問優秀作品10名にモスカード5,000円分・応募は7月10日まで

米国ポテト協会 日本代表事務所は、2026年6月19日から7月10日まで、「冷めても愛せる フライドポテト アレンジレシピキャンペーン」を開催しています。

テイクアウトやデリバリーで冷めてしまったフライドポテトを、おいしく生まれ変わらせるアイデアレシピをInstagramで募集し、食品ロス削減につながる新しいフライドポテトの楽しみ方を提案します。

「冷めても愛せる フライドポテト アレンジレシピキャンペーン」

キャンペーン名：冷めても愛せる フライドポテト アレンジレシピキャンペーン応募期間：2026年6月19日（金）〜7月10日（金）応募資格：Instagram限定（X・TikTok・YouTube等は無効）賞品：優秀作品10名にモスカード5,000円分キャンペーンサイト：https://friedpotato-love.com/

米国ポテト協会は、全米2,000以上のポテト生産者を代表する非営利団体です。

1971年の設立以来、日本を含む世界12の国と地域に代表事務所を設け、米国産フライドポテトやポテトフレークをはじめとするポテト製品の普及活動を展開しています。

テイクアウトやデリバリーが日常に定着した今、持ち帰ったフライドポテトが冷めてしまった経験を持つ人は少なくありません。

本キャンペーンはその「冷めポテト」を捨てずにアレンジするアイデアを集め、食品ロスを減らす取り組みとしても位置づけられています。

フライドポテトの形状やフレーバーはもちろん、アレンジ方法も自由で、どんな調理法でも応募できます。

応募方法

応募はInstagramの2ステップで完結します。

まず米国ポテト協会の公式Instagramアカウント（@potatopower10）をフォローし、次にフライドポテトをアレンジしたレシピの写真または動画と作り方を、「#冷めても愛せるフライドポテト」「#フライドポテトリメイク」の2つのハッシュタグを付けて投稿するだけです。

なお本キャンペーンはInstagram限定で、X・TikTok・YouTubeなど他のSNSからの応募は無効となりますので注意が必要です。

応募作品の中から米国ポテト協会が審査を行い、受賞作品はキャンペーンサイトおよび公式Instagramにて発表されます。

アレンジレシピのバリエーション

募集するレシピのジャンルは一切問いません。

フライドポテトオムレツのような食事メニューから、スイーツ感覚のデザートアレンジまで幅広く対象になります。

プロ顔負けの一皿から、お子さんと一緒に楽しめる手軽なレシピまで、どのレベルの作品も応募できます。

フライドポテトの形状（シューストリング・ウェッジ・クリンクルカットなど）やフレーバー（プレーン・シーズニング入りなど）も自由に選べます。

冷めることで食感が変わったポテトを逆手に取り、揚げ直さずに別の料理へ転換するアイデアが、食品ロス削減の観点からも注目されています。

冷めたフライドポテトを新しい一皿へ変える発想を持ち寄り、さまざまなアレンジを楽しめるキャンペーンです。

食品ロスを減らしながら、毎回違う料理を作る楽しさを体験できます。

「冷めても愛せる フライドポテト アレンジレシピキャンペーン」の紹介でした。

よくある質問

Q. 応募できるのはInstagramだけですか？

A. はい、本キャンペーンはInstagram限定です。

X・TikTok・YouTubeなど他のSNSからの応募は無効となります。

Q. 賞品はどのようなものですか？

A. 優秀作品に選ばれた10名に、全国のモスバーガー店舗で利用できるモスカード5,000円分が贈られます。

Q. 応募するフライドポテトのアレンジに制限はありますか？

A. フライドポテトの形状・フレーバー・アレンジ方法はすべて自由です。

食事メニューからスイーツ系デザートまで、ジャンルを問わず応募できます。

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