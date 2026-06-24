【FIFAワールドカップ2026】イングランド代表 0−0 ガーナ代表（日本時間6月24日／ボストン・スタジアム）

【映像】疑惑の「体当たりタックル」（実際の様子）

ペナルティーエリア内での激しい接触がノーファウル判定となり、世界中のサッカーファンの間で物議を醸している。

日本時間6月24日、FIFAワールドカップ2026のグループL第2節でイングランド代表とガーナ代表が対戦。試合はスコアレスドローに終わったが、79分には結果を左右しかねない際どい場面があった。

ガーナ代表のFWアブドゥル・ファタウが自陣でMFエベレチ・エゼからボールを奪うとカウンターが発動。そのまま縦に運び、背後へ抜け出したFWプリンス・アドゥへとスルーパスを送った。

アドゥはペナルティーエリア内でワンタッチ。しかし直後、イングランドのDFエズリ・コンサがスライディングタックルで対応する。アドゥは倒れながら足を振るが、ボールはガーナのFWアントワーヌ・セメンヨに当たり、ゴールには繋がらなかった。そして、主審は副審の旗が上がったことを受けてオフサイドの判定を下した。

DAZNで解説を務めた戸田和幸氏（元日本代表MF）は、リプレイ映像を見ながら「（アドゥの抜け出しは）オンサイドに見えますね」とコメント。同じく解説の今野泰幸氏（元日本代表MF）も、「この後のシュートはGKがいない（GKピックフォードがボールよりも前の位置にいた）から、（セメンヨに当たったボールが）オフサイドということですかね」と語り、オフサイド判定を巡って議論を交わした。

「こんな簡単なPKすら正しく判定できないのか？」の声も

再開位置的にはセメンヨのオフサイド判定となったようだが、海外ファンの間ではその直前のコンサのタックルが議論の的となっている。確かにリプレイ映像で見ると、スライディングタックルはボールではなくアドゥの膝あたりに入っており、ほとんど体当たりの状態。ファウルでPK判定になっても不思議はない場面だった。

それにもかかわらず、VAR（ビデオ・アシスタント・レフェリー）によるPKの確認が行われなかったことから、SNSは騒然。世界中のファンからは、「こんな乱暴なプレーを許すなんて…」「PKすら正しく判断できないのか」「信じられない判定」「こんな簡単なPKすら正しく判定できないのか？」「衝撃の誤審だ」「一瞬もボールに触れていないじゃないか」「PKで退場だろ」「ガーナは不当な扱いを受けた」「VARは何をしている？」「とんでもない判定だ」「こんなのはそもそもPKだ」など、判定への不満の声が相次いだ。

ファウルでPK判定となれば試合結果に大きな影響を及ぼしただけに、後味の悪いシーンとなった。

（FIFAワールドカップ2026）

