NHK Eテレの乳幼児向け教育番組「いないいないばあっ！」で7代目女の子「はるちゃん」として活躍していた、俳優の倉持春希（15）の現在の姿に驚きの声が寄せられている。

【映像】はるちゃんの現在の姿（複数カット）

2019年から4年間、7代目女の子を務めていた倉持。2023年4月からは、「いないいないばあっ！」のキャラクターが登場するステージ公演「いないいないばあっ！ ワンワンわんだーらんど」に出演していた。

成長した現在の姿に驚きの声

2026年6月23日に更新されたスタッフのXでは、「先日の、NHK公演をもって、『いないいないばあっ！ ワンワンわんだーらんど』を卒業いたしました。およそ7年 “はるちゃん”を応援してくださったみなさま、本当にありがとうございました！」と報告し、花束を持った倉持の姿を公開。続く投稿では、番組キャラクターと写る幼い頃と現在の写真を見せ、「春希さん、人生の半分を共に過ごした いないいないばあっ！。最後に、過去に撮影していただいたワンワン・うーたんとはるちゃんの3ショットと同じ構図で写真を撮らせていただきました。宝物ですね」とつづった。

この投稿にネット上では、「泣いちゃうよ〜。はるちゃん、今までありがとう」「はるちゃんの元気な声と笑顔に何度も助けられました。卒業おめでとうございます！」「はるちゃん、大きくなったなぁ」「ステキなお姉さんになられててビックリ」などのコメントが寄せられている。

（『ABEMA NEWS』より）