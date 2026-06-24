外国人による密漁が増えていることから、第九管区海上保安本部は密漁禁止を呼び掛けるポスターを学生に募集していました。



24日、採用されたデザインを作成した学生に感謝状が贈られました。





押収された大量のサザエ。その数138個。2024年4月、柏崎市の海岸でベトナム国籍の3人によって密漁されたものです。





第九管区海上保安本部によりますと、管区内ではコロナ禍以降、外国人による密漁が急増していて、特に去年、おととしは件数が2桁に上っています。





そこで、密漁の禁止を外国人にもわかりやすく伝えようとアニメやマンガを学ぶ県内の学生にポスターのデザインを募集。集まった30作品の中から選ばれたのは、日本アニメ・マンガ専門学校の千田基衣さんの作品です。黄色と黒の色合いが目を引き、サザエやナマコのイラストでとってはいけないものが一目でわかります。【日本アニメ・マンガ専門学校2年生 千田基衣さん】「頑張って作った作品なので選んでもらえてうれしいです……文字でも絵柄でも色んな人がみて伝わるということを第一に考えて作りました」【第九管区海上保安本部 警備救難部刑事課 藤井敬士課長】「近年外国の方の密漁の事案が増えていまして……ひとりでも多くの方に密漁は犯罪ですということを知っていただきたいと思っております」採用されたポスターは新潟のほか、富山や石川の駅や空港、海岸などに掲示されるということです。