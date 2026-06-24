2026W杯グループステージ第2節のオーストリア代表戦で2ゴールを挙げ、W杯歴代最多得点記録を更新したアルゼンチン代表FWリオネル・メッシ。



メッシはW杯通算得点数を18に伸ばしたが、そのうち12ゴールが35歳を過ぎてからというのが何とも特徴的だ。2010W杯や決勝まで進んだ2014W杯でもメッシのパフォーマンスは印象的ではあったが、バルセロナほどの活躍は見せられないといった状態が続いていた。





しかし、そこからアルゼンチンは変わった。代表監督リオネル・スカローニはメッシ中心のスタイルを完成させ、チームメイトはメッシのために走る。現代サッカーのトレンドとは異なる戦い方かもしれないが、アルゼンチンに迷いはない。『ESPN』はどこか古臭いスタイルが完成したと表現しているが、「メッシのために」を合言葉に一致団結するアルゼンチンは今大会もかなり危険なチームに仕上がっている。「スカローニはメッシを熱烈なファンで囲み、彼を崇拝する世代の選手たちを集めた。そして今ではチーム全員で勝利を掴むためのプレイスタイルを確立している。アルゼンチンの中盤でのパス回しにはどこか懐かしさを感じる。短いパス、ロングボールでじっくりとボールをキープし、そこからリズムが急速に変化する。選手の多くは欧州のクラブでプレイしているが、代表で集まるとアルゼンチンスタイルを見せるのだ」「中盤は4年前よりも進化した印象があり、エンソ・フェルナンデスとアレクシス・マクアリスターは今や確固たるスター選手になったが、それでも彼らは最大のスターが誰かを理解している。MF陣の目標は、いかにゴールに近いエリアでメッシにチャンスボールを供給するかどうかにある。これが上手くいっているからこそ、メッシは驚異的なペースで得点を重ねているのだ」メッシは相変わらず運動量こそ少ないかもしれないが、ここぞの場面では決定的な違いを生んでいる。チームメイトのメッシへの信頼は絶大で、W杯連覇も不可能な目標ではないだろう。