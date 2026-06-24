2026W杯グループFの初戦でスウェーデン代表に1-5で敗れ、まさかの監督交代に出たチュニジア代表。しかしエルヴェ・ルナールの招聘も成功には繋がらず、第2節の日本代表戦は0-4で敗れた。監督交代の効果は全く無かったと言える。



この結果から、『ESPN』は今大会のチュニジアがアフリカ勢としてW杯史上最悪のチームになる可能性があると伝えている。



ここまでチュニジアは2連敗で、得失点差は−8。グループ最終節ではオランダ代表と対戦することになり、オランダは第2節のスウェーデン戦に5-1で勝利するなど攻撃陣が元気だ。今のチュニジアがオランダの攻撃を受け止めるのは難しいだろう。





同メディアは、最悪の場合は1974年大会のザイール共和国代表（コンゴ民主共和国の旧国名）を上回るアフリカ勢ワーストチームになるかもしれないと伝えている。当時のザイールはグループ3戦全敗、得失点差は−14だった。チュニジアはグループ最終節でオランダと対戦するが、さらなる大敗も十分に考えられる。連敗でモチベーションは低下しているはずで、ルナールもこのオランダ戦を最後に辞任する見通しとされる。同メディアはチュニジアがFIFAランク44位で大会に臨んできたことを考えると、あまりに酷い結果と批判している。当初グループFは混戦模様と予想されていたが、チュニジアの崩壊で予想外の展開となっている。