ＫｉｓーＭｙーＦｔ２の二階堂高嗣が２４日、都内で行われた内藤剛志主演の劇場版「旅人検視官 道場修作」（兼粼涼介監督）の大ヒット舞台あいさつに出席した。

劇中での関係性にちなみ、憧れの先輩を聞かれ、５月に新喜劇で共演した間寛平を挙げた。「打ち上げに行った時に、（あれだけのキャリアを重ねた）師匠が『これからも面白いことを見つけていく』っておっしゃっていて、（どん欲な姿勢が）すごいなと思った」と理由を説明した。

撮影は愛媛・道後温泉などで行われた。毎日の撮影終わりに、内藤が中心となった食事会が催されたが、内藤は二階堂の服装が気になった様子。「浴衣着てなかった？一番、年寄りみたい。だってキスマイだよ。どんな格好するか気になるじゃん。俺がキスマイに入ったら着ないぞ。ＧＵＣＣＩを着る」と指摘された二階堂は、笑顔で「いい話をしているのに、最後はどうしてもお金の話」とチクり。そのやり取りに、笑いが起こった。

二階堂は撮影の合間にレンタカーで松山市内、今治市内を訪問。「（郷土料理の）鯛めしの食べ比べをした。おいしかった」と懐かしんでいた。